Haberler Galatasaray Başkan Erdoğan şampiyonu kabul etti

Başkan Erdoğan şampiyonu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Galatasaray’ın yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti. Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Galatasaray’ı şampiyonluğu dolayısıyla kutlarken, heyettekilerle sohbet etti. Şampiyonluk kupası ile köşke gelen Galatasaray Başkan Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, üzerinde “Recep Tayyip Erdoğan” yazılı 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyettekiler, kabul sonunda ha tıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Başkan Erdoğan şampiyonu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ın yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Galatasaray'ı şampiyonluğu dolayısıyla kutlarken, heyettekilerle sohbet etti. Şampiyonluk kupası ile köşke gelen Galatasaray Başkan Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Başkan Erdoğan ve heyettekiler, kabul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu.

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