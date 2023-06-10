Haberler Galatasaray Galatasaray'da seçim süresi 2 yıla indirildi

Galatasaray'da seçim süresi 2 yıla indirildi

Galatasaray Kulübünde tüzük tadil tasarısının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Toplamda 11 maddenin ve ilgili bentlerin değişimi oy çokluğuyla kabul edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 11:39 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 11:46
Galatasaray'da seçim süresi 2 yıla indirildi

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bazı maddeler için tüzük tadili tasarısı görüşüldü ve kabul edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üyelere teşekkür ederken, "Size ne söz verdiysek, ne vaat ettiysek, hepsini harfi harfine yerine getireceğiz" dedi.

Galatasaray Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Tüzük'ün 1, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 59, 60, 87, 95, 96, 100, 113, 118, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ve G1 maddelerinin değiştirilmesi ile 26A maddesinin Tüzük'e eklenmesine ilişkin tüzük tadili tasarısı görüşüldü.

Buna göre Galatasaray'da seçim süresinin 2 yıla indirilmesi ve yönetim ibralarına ilişkin maddelerdeki değişikliklerle birlikte diğer maddeler kabul edildi.

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün sizlerin önlerine tüzük değişikliği için bazı öneriler getirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da yapmak istediğimiz hava, yapmak istediğimiz sevgi ikliminin vücut bulduğu için sevinçliyim. Ben ve arkadaşlarım bunun için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Duygusal bir durumdayım. Şundan emin olun. Size ne söz verdiysek, ne vaat ettiysek, hepsini harfi harfine yerine getireceğiz. Ben ve arkadaşlarım buna ant içtik. Size mahcup olmamak için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Faaliyetlerimizin meyvelerini inşallah bu sene toplayacağız. Bugüne kadar bize verdiğiniz desteği ne olur sürdürün. Biz sizden kuvvet ve cesaret alıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulu ekibim adına teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk imzayı yeni hoca atacak! Tarih belli oldu...
Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere'den haber var "Şimdi doktorumun yanındayım..." İki farklı kanser türü tespit edilmişti
Süper Lig devinden Lanzini hamlesi!
Buruk'un maaşına Jesus ayarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'dan Devler Ligi kadrosu!
Buruk'un maaşına Jesus ayarı!
KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
2023 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş karar! Seçim süresi... G.Saray'da flaş karar! Seçim süresi... 11:39
Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçı saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçı saat kaçta? 11:31
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? 10:53
Süper Lig devinden Lanzini hamlesi! Süper Lig devinden Lanzini hamlesi! 10:41
Nuggets şampiyonluğa bir adım uzakta! Nuggets şampiyonluğa bir adım uzakta! 10:34
Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu! Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu! 10:28
Daha Eski
Osayi'nin yerine o yıldız gelecek! Osayi'nin yerine o yıldız gelecek! 10:03
Manchester City - Inter maçı saat kaçta? Manchester City - Inter maçı saat kaçta? 09:59
Buruk'un maaşına Jesus ayarı! Buruk'un maaşına Jesus ayarı! 09:24
Transfer kararı netleşiyor! Jesus'un... Transfer kararı netleşiyor! Jesus'un... 07:58
Flaş sözler! "İlk tercihi Premier Lig..." Flaş sözler! "İlk tercihi Premier Lig..." 07:24
Okan Buruk'tan Arda ve Ferdi itirafı! Okan Buruk'tan Arda ve Ferdi itirafı! 01:03