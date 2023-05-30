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ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ankaragücü ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. VAR'da ise Alper Ulusoy görev alacak. Galatasaray kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Nicolo Zaniolo kritik maçta görev alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz canlı yayın...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 14:46
ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ankaragücü - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı beIN SPORTS 1 ekranından şifresiz izleyebilirsiniz.

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OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

ZANIOLO CEZALI, 6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

TOLUNAY KAFKAS'LA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK

MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la Ankara'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı. Öte yandan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.

ERYAMAN KAPALI GİŞE

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerine MKE Ankaragücü taraftarı büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tüketti. Başkent kulübü de biletlerin sadece MKE Ankaragücü Passolig Kart sahiplerine satıldığını duyurdu.

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