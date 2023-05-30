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Ankaragücü - Galatasaray maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar deplasmanda rakibini yenmesi durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Ankaragücü - Galatasaray mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 20:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 20:50
Ankaragücü - Galatasaray maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, rakibini mağlup etmesi durumunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasını canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi


OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

TOLUNAY KAFKAS'LA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK

MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la Ankara'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı. Öte yandan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.

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