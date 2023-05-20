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Galatasaray'dan Icardi'ye özel forma!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için özel bir forma tasarlandı. Yıldız isim de bu formayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:08
Galatasaray'dan Icardi'ye özel forma!

Süper Lig'de lider konumda yer alan ve adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'ın bu sezon en çok dikkat çeken ismi Mauro Icardi olmuştu. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusuna özel bir forma tasarladı.

Bu formalarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Icardi, "Galatasaray ile birlikte bu özel tişörtü benim için çıkardık. Kulübümüzü ve tüm taraftarları temsil eden sembolümüzden esinlenilmiştir. Bunu sizinle paylaştığım için çok mutluyum çünkü benim için özel bir anlamı var ve bu yüzden hayatım boyunca göğsümde yaptırdığım dövme ile taşıyacağım" ifadelerine yer verdi.


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