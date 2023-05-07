TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci yazdı: Galatasaray teklif yaptı cevap bekliyor!

Orta saha arayışında olan Galatasaray yönetimi, Fransa'ya çıkarma yaptı.
Orta saha arayışında olan Galatasaray yönetimi, Fransa'ya çıkarma yaptı.
Sergio Oliveira'ya alternatif arayışında olan sarı-kırmızılılar, Toulouse'da forma giyen Branco van den Boomen'in peşine düştü.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncu için somut adımlar atılmaya başlandı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Galatasaray'ın transferdeki ilgisini doğruladı.
Toulouse kulübü ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Hollandalı merkez orta sahaya teklif yapıldığı ve cevap beklendiği dile getirildi.
27 yaşında ve 1.88 boyunda olan Hollandalı yıldız, merkez orta saha dışında ön liberoda da forma giyebiliyor.
Branco van den Boomen, bu sezon Toulouse formasıyla 36 resmi maçta forma giydi.
Bu maçlarda 6 gol ve 13 asist kaydederek başarılı bir grafik çizdi.
Hollandalı oyuncu, ülkesinin alt yaş milli takımlarında 25 karşılaşmada görev aldı.
Bu maçlarda 5 gollük katkı verdi.
Boomen'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.