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TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci yazdı: Galatasaray teklif yaptı cevap bekliyor!

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferde gaza bastı. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Toulouse'da forma giyen Branco van den Boomen'in peşine düştü. Yıldız futbolcu için çıkarma yapan yönetim, transfer teklifini yaptı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci yazdı: Galatasaray teklif yaptı cevap bekliyor!

Orta saha arayışında olan Galatasaray yönetimi, Fransa'ya çıkarma yaptı.

TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci yazdı: Galatasaray teklif yaptı cevap bekliyor!

Sergio Oliveira'ya alternatif arayışında olan sarı-kırmızılılar, Toulouse'da forma giyen Branco van den Boomen'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci yazdı: Galatasaray teklif yaptı cevap bekliyor!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncu için somut adımlar atılmaya başlandı.

TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci yazdı: Galatasaray teklif yaptı cevap bekliyor!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Galatasaray'ın transferdeki ilgisini doğruladı.

TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci yazdı: Galatasaray teklif yaptı cevap bekliyor!

Toulouse kulübü ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Hollandalı merkez orta sahaya teklif yapıldığı ve cevap beklendiği dile getirildi.

TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci yazdı: Galatasaray teklif yaptı cevap bekliyor!

27 yaşında ve 1.88 boyunda olan Hollandalı yıldız, merkez orta saha dışında ön liberoda da forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci yazdı: Galatasaray teklif yaptı cevap bekliyor!

Branco van den Boomen, bu sezon Toulouse formasıyla 36 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci yazdı: Galatasaray teklif yaptı cevap bekliyor!

Bu maçlarda 6 gol ve 13 asist kaydederek başarılı bir grafik çizdi.

TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci yazdı: Galatasaray teklif yaptı cevap bekliyor!

Hollandalı oyuncu, ülkesinin alt yaş milli takımlarında 25 karşılaşmada görev aldı.

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