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Galatasaray - Kayserispor maçında Mauro Icardi'nin golünde ofsayt var mı? İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. VAR'da ofsayt kontrolü yapılmasının ardından gol geçerli sayıldı. Peki golde ofsayt var mı? İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 21:04 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 21:12
Galatasaray - Kayserispor maçında Mauro Icardi'nin golünde ofsayt var mı? İşte o pozisyon

Galatasaray ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Taraftarının desteğiyle maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği harika topu Mauro Icardi çok iyi taşıdı. Arjantinli oyuncu, karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Mauro Icardi'nin golünde ofsayt itirazları yapıldı. VAR kontrolünün ardından maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz golü geçerli saydı.

İşte o pozisyon...



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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