GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Galatasaray forvet transferi için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Sarı kırmızılı ekipte Bafetimbi Gomis ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
Ayrıca kiralık gelen Mauro Icardi için de henüz PSG'den olumlu dönüş alınamadı.
Galatasaray forvet transferi için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Sarı kırmızılı ekipte Bafetimbi Gomis ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
Ayrıca kiralık gelen Mauro Icardi için de henüz PSG'den olumlu dönüş alınamadı.
Bu nedenle arayışlar hızlanırken sarı-kırmızılılar, son olarak Champhionship ekibi Middlesbrough'da oynayan Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Chuba Akpom'u gündemine aldı.
Scout ekibi, santrfor ve 10 numara bölgelerinde oynayan futbolcunun durumunu sıkı bir şekilde takip ediyor.
İMZA ATTIRACAK
Akpom'un Middlesbrough ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Futbolcunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtildi.
Bu sezon 34 maçta forma giyen Akpom tam 26 gol kaydetti.
Ayrıca takımına 2 asistlik katkı yaparak takımı adına anahtar oyunculardan biri oldu.
Transfermarkt değeri 7 milyon euro olan 27 yaşındaki yıldız daha önce PAOK, Arsenal ve Hull City formalarını terletti.
Galatasaray şimdiden ikna ederek Akpom ile ön anlaşma yapmak istiyor.
Nijerya'dan Soccernet de G.Saray'ın Chuba Akpom'a talip olmasına yer verdi ve "İstanbul ekibinin bir numaralı hedefi" diye yazdı.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu anlamda gündeme son olarak gelen isimlerden birisi de Chuba Akpom oldu.
Futbolcuyla ilgili gelişmeler sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Bu anlamda futbolcunun transfer durumu merakla takip edilmeye başlandı.