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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Süper Lig devlerinden Galatasaray sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamek isterken sarı kırmızılılar bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Cimbom'da bu anlamda son olarak gündeme gelen isimlerden biri de şimdiler de Middlesbrough formasını terleten 27 yaşındaki santrafor Chuba Akpom oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Galatasaray forvet transferi için yoğun bir şekilde çalışıyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Sarı kırmızılı ekipte Bafetimbi Gomis ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Ayrıca kiralık gelen Mauro Icardi için de henüz PSG'den olumlu dönüş alınamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Bu nedenle arayışlar hızlanırken sarı-kırmızılılar, son olarak Champhionship ekibi Middlesbrough'da oynayan Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Chuba Akpom'u gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Scout ekibi, santrfor ve 10 numara bölgelerinde oynayan futbolcunun durumunu sıkı bir şekilde takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

İMZA ATTIRACAK

Akpom'un Middlesbrough ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Futbolcunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Bu sezon 34 maçta forma giyen Akpom tam 26 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Ayrıca takımına 2 asistlik katkı yaparak takımı adına anahtar oyunculardan biri oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Transfermarkt değeri 7 milyon euro olan 27 yaşındaki yıldız daha önce PAOK, Arsenal ve Hull City formalarını terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Galatasaray şimdiden ikna ederek Akpom ile ön anlaşma yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Nijerya'dan Soccernet de G.Saray'ın Chuba Akpom'a talip olmasına yer verdi ve "İstanbul ekibinin bir numaralı hedefi" diye yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Bu anlamda gündeme son olarak gelen isimlerden birisi de Chuba Akpom oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Florya'ya gol makinesi! Scout ekibinden Chuba Akpom'a yakın takip!

Futbolcuyla ilgili gelişmeler sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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