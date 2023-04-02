Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Sacha Boey transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla göz dolduran 22 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Sene sonunda takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkan başarılı oyuncuya son olarak İtalyan ekibi Milan talip oldu. Çizme basını, Sacha Boey'in bonservisini duyurdu. İşte flaş gelişmelerin detayları ve o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 10:40
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak kampta gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, takımın değişilmez oyuncularından oldu.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan sarı-kırmızılılarda Sacha Boey yükselen grafiğiyle göz dolduruyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Dinamik futboluyla ön plana çıkan genç oyuncu, yaptığı bindirmelerle hücum çeşitliliğine de katkı veriyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Kadronun önemli isimlerinden olan Sacha Boey, bu sezon istikrarlı bir görüntü çiziyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 27. haftayı geride bırakırken, Sacha Boey bu karşılaşmaların 23'ünde forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Teknik direktör Okan Buruk'un kadro iskeletinde önemli bir yer tutan Sacha Boey, Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler alıyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Bir süredir Arsenal'ın yakından takip ettiği yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

MILAN DEVREDE!
Çizme basınında yer alan habere göre; İtalyan devi Milan, Sacha Boey transferi için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Barcelona'dan kiralanan Sergino Dest ile yolları ayırma kararı alan Milan, Sacha Boey'i gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Başarılı oyuncunun da elit bir ligde forma giymek istediği için transfere sıcak baktığı kaydediliyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Galatasaray'ın Sacha Boey'i kaybetmek istemediği için oyuncuyla şimdiden temaslara başladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Ancak Sacha Boey'in farklı kariyer planları olduğu ve sene sonunda ayrılığın kuvvetli bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Sacha Boey transferinin 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle bitebileceği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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