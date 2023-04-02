TRANSFER HABERİ: Sacha Boey İtalyan devine! Bonservis bedeli duyuruldu

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak kampta gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, takımın değişilmez oyuncularından oldu.
Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan sarı-kırmızılılarda Sacha Boey yükselen grafiğiyle göz dolduruyor.
Dinamik futboluyla ön plana çıkan genç oyuncu, yaptığı bindirmelerle hücum çeşitliliğine de katkı veriyor.
Kadronun önemli isimlerinden olan Sacha Boey, bu sezon istikrarlı bir görüntü çiziyor.
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 27. haftayı geride bırakırken, Sacha Boey bu karşılaşmaların 23'ünde forma giydi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadro iskeletinde önemli bir yer tutan Sacha Boey, Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler alıyor.
Bir süredir Arsenal'ın yakından takip ettiği yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı.
MILAN DEVREDE!
Çizme basınında yer alan habere göre; İtalyan devi Milan, Sacha Boey transferi için devreye girdi.
Barcelona'dan kiralanan Sergino Dest ile yolları ayırma kararı alan Milan, Sacha Boey'i gözüne kestirdi.
Başarılı oyuncunun da elit bir ligde forma giymek istediği için transfere sıcak baktığı kaydediliyor.
Galatasaray'ın Sacha Boey'i kaybetmek istemediği için oyuncuyla şimdiden temaslara başladığı ifade edildi.
Ancak Sacha Boey'in farklı kariyer planları olduğu ve sene sonunda ayrılığın kuvvetli bir ihtimal olduğu belirtiliyor.
Sacha Boey transferinin 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle bitebileceği iddia ediliyor.
22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.