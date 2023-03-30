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Doğru bir seçim

Zaniolo’nun Galatasaray’a transferini değerlendiren Pjanic, “Türkiye ona çok iyi gelecek” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Doğru bir seçim

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Miralem Pjanic, Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Zaniolo, Roma'ya veda etti ve Galatasaray'a transfer oldu. Ama şimdiden Juventus'a transfer olacağı konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Miralem Pjanic, "Galatasaray'a giderek çok doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum. Türkiye ona çok iyi gelecek. Bunu kişisel deneyimime dayanarak söylüyorum" dedi. Bosnalı oyuncu, "Genç ve muazzam bir potansiyele sahip. Çok çalışırsa yeniden İtalya Milli Takımı'na dönecektir" ifadelerini kullandı.

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin 21 milyon euro'luk teklifine karşının Zaniolo'nun sarı-kırmızılı tercih ettiğini söyledi. Timur, "Zaniolo'yu, bonusları çıkardığımızda 15 milyon Euro'ya kadromuza kattık" dedi.

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