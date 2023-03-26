KARABAĞ GALATASARAY CANLI | Karabağ-G.Saray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS canlı

Sezon başında Okan Buruk'u kadronun başına getiren Galatasaray, 14 maçlık galibiyet serisi alarak ligde liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, milli arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak. FIFA hakemi Aliyar Ağayev'in düdüğüyle başlayacak olan maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve ilk 11'de kimler olacak?

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Karabağ: Ramazanov, Medvedec, Memmedov, Medina, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Kaan, Emre, Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karabağ - Galatasaray maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele Haber Global'den canlı yayınlanacak.

DOSTLUK MAÇINDA 'VAR' KARARI

Tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak karşılaşma resmi bir maç olmamasına rağmen, mücadelede Video Yardımcı Hakem uygulaması kullanılacak. Hazırlık maçları ve özel maçlarda genellikle VAR kullanılmamasına rağmen, Azerbaycan Futbol Federasyonu tarafından maça VAR hakemleri atandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre karşılaşmada FIFA hakemi Aliyar Ağayev düdük çalacak. Akif Amirali ve Zeynal Zeynalov onun yardımcılıklarını yapacak. VAR hakemleri olarak ise Cavid Celilov ve Müslüm Aliyev görev yapacak.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI!

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.