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Rafael yarışı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer döneminde Sambacı için hamle yapmaya hazırlandığı bildirildi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Rafael yarışı

Süper Lig'in üç büyük takımı bu kez de Rafael Ratao için karşı karşıya kalacak gibi... A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray, Fransa Ligi takımlarından Toulouse forması giyen Rafael Ratao'nun peşine düştü. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldızı sezon başında da isteyen ancak transferi bitiremeyen 3 takımın, sezon sonunda da harekete geçmek için fırsat kolladığı ifade edildi. Öte yandan Ratao'ya Almanya, İtalya ve Brezilya'dan da kulüplerin ilgisinin olduğu bildirildi. 1.83 boyundaki Ratao'nun, Toulouse ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda...


Futbol seyyahı
Hücum hattında birçok bölgede forma giyen Ratao, performansıyla Fransa Ligi'nde dikkatleri üzerine çekmişti. Rafael Ratao kariyerinde Santos, Bratislava, Zorya Luhansk, Oeste FC-SP, Novorizontino, Albirex Niigata, Ponte Preta, Luverdense, Chungju H ve Nautico gibi takımlarda da forma giymişti.


2021 yılında Sllovan Bratislava'dan 1.2 milyon euro'ya Toulouse'a gelen 27 yaşındaki sol kanat, bu sezon 26 maça çıktı 6 gol, 2 asist üretti.

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