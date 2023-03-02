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Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dinamo Moskova forması giyen Ermeni asıllı Rus futbolcu Arsen Zakharyan'ı gündemine almıştı. 19 yaşındaki futbolcunun babası Norayr Zakharyan'ın ardından genç yıldızın arkadaşı Zaurbek Pliev de Zakharyan'ın sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 11:45
Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Galatasaray'ın Dinamo Moskova'nın yıldızı Arsen Zakharyan'a ilgisi devam ediyor.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine bonuslarla birlikte toplam 14 milyon Eurol'uk teklif yapmıştı.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Yapılan görüşmelerde oyuncu ve ailesi ikna olmayınca transfer askıda kalmıştı.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, genç oyuncuya imza attırmak için ailesine yoğun bir pres yapıyor.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Şu anda transferin önündeki en büyük engel olarak babası Norayr Zakharyan öne çıktığı iddia edilmişti.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Öte yandan Norayr Zakharyan, oğlunun Galatasaray'a transferine ilişkin konuştu.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Norayr Zakharyan "Arsen'in benim baskım yüzünden Galatasaray'a gitmediği doğru değil.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Bu bizim ortak kararımız. Türkiye'yi seçenek olarak bile düşünmedik.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Arsen'i sakince futbol oynaması için rahat bırakmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

ARKADAŞI DA KONUŞTU

Norayr Zakharyan'ın ardından Arsen Zakharyan'ın arkadaşı Zaurbek Pliev de yıldız oyuncu ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Takvim'in derlediği habere göre Pliev, sarı-kırmızılıların Zakharyan için yaptığı teklifin reddedildiğini söyledi.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

"GALATASARAY'A YAKINDI AMA..."

Zaurbek Pliev, "Zakharyan, Galatasaray'a yakındı ama son aşamada tekrar düşündü ve reddetti.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Siyasi durum ve Ermeni kökeni göz önüne alındığında onun için zor bir durum olacaktı.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Üzerinde baskı olacak diye düşündü. Eğer bunlar olmasaydı Galatasaray onun adına iyi bir adım olabilirdi" diye konuştu.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Arsen Zakharyan, bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 24 maça çıktı.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Rus ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Zakharyan'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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