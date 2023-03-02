Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı

Galatasaray'ın Dinamo Moskova'nın yıldızı Arsen Zakharyan'a ilgisi devam ediyor.
Galatasaray'ın Dinamo Moskova'nın yıldızı Arsen Zakharyan'a ilgisi devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine bonuslarla birlikte toplam 14 milyon Eurol'uk teklif yapmıştı.
Yapılan görüşmelerde oyuncu ve ailesi ikna olmayınca transfer askıda kalmıştı.
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, genç oyuncuya imza attırmak için ailesine yoğun bir pres yapıyor.
Şu anda transferin önündeki en büyük engel olarak babası Norayr Zakharyan öne çıktığı iddia edilmişti.
Öte yandan Norayr Zakharyan, oğlunun Galatasaray'a transferine ilişkin konuştu.
Norayr Zakharyan "Arsen'in benim baskım yüzünden Galatasaray'a gitmediği doğru değil.
Bu bizim ortak kararımız. Türkiye'yi seçenek olarak bile düşünmedik.
Arsen'i sakince futbol oynaması için rahat bırakmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.
ARKADAŞI DA KONUŞTU
Norayr Zakharyan'ın ardından Arsen Zakharyan'ın arkadaşı Zaurbek Pliev de yıldız oyuncu ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Takvim'in derlediği habere göre Pliev, sarı-kırmızılıların Zakharyan için yaptığı teklifin reddedildiğini söyledi.
"GALATASARAY'A YAKINDI AMA..."
Zaurbek Pliev, "Zakharyan, Galatasaray'a yakındı ama son aşamada tekrar düşündü ve reddetti.
Siyasi durum ve Ermeni kökeni göz önüne alındığında onun için zor bir durum olacaktı.
Üzerinde baskı olacak diye düşündü. Eğer bunlar olmasaydı Galatasaray onun adına iyi bir adım olabilirdi" diye konuştu.
Arsen Zakharyan, bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 24 maça çıktı.
19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Rus ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Zakharyan'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.