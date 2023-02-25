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TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Karar verildi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemine gelen son yıldız, Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho oldu. Sarı-kırmızılıların transferi için girişimlerde bulunduğu Brezilyalı oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz kulübü, Coutinho hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 11:39
TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

Galatasaray kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

Cimbom ara transfer döneminde şimdiye kadar Sam Adekugbe, Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan'a imza attırdı.

TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareke eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

Galatasaray, son olarak sezon başında Barcelona'dan İngiltere ekibi Aston Villa'ya 20 milyon euro bedelle transfer olan Philippe Coutinho için girişimlerde bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

Brezilyalı yıldız futbolcu için ülkesinin basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

ASTON VILLA'DA KALACAK!
Akşam'ın derlediği habere göre; Aston Villa, sezon başında takıma katılan Coutinho'yu kadroda tutacak.

TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

Oyuncu için teklif veren Brezilya ekibi Corinthians'tan bir yönetici, "Önemli değil, Coutinho Brezilya'ya gelmiyor. Aston Villa onu bırakmayacak" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

30 yaşındaki kanat oyuncusuna bir başka Brezilya temsilcisi Flamengo'nun da ilgisi vardı.

TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

Coutinho'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

Brezilyalı futbolcu, Aston Villa formasıyla bu sezon forma giydiği 22 maçta 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

Her iki kanatta da görev yapabilen Coutinho, on numara bölgesinde de oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Kulübünden karar

Yıldız oyuncunun Aston Villa'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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