TRANSFER HABERİ: Coutinho Galatasaray'a gelecek mi? Karar verildi

Galatasaray kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Galatasaray kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Cimbom ara transfer döneminde şimdiye kadar Sam Adekugbe, Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan'a imza attırdı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareke eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.
Galatasaray, son olarak sezon başında Barcelona'dan İngiltere ekibi Aston Villa'ya 20 milyon euro bedelle transfer olan Philippe Coutinho için girişimlerde bulunmuştu.
Brezilyalı yıldız futbolcu için ülkesinin basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
ASTON VILLA'DA KALACAK!
Akşam'ın derlediği habere göre; Aston Villa, sezon başında takıma katılan Coutinho'yu kadroda tutacak.
Oyuncu için teklif veren Brezilya ekibi Corinthians'tan bir yönetici, "Önemli değil, Coutinho Brezilya'ya gelmiyor. Aston Villa onu bırakmayacak" ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki kanat oyuncusuna bir başka Brezilya temsilcisi Flamengo'nun da ilgisi vardı.
Coutinho'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Brezilyalı futbolcu, Aston Villa formasıyla bu sezon forma giydiği 22 maçta 1 gol kaydetti.
Her iki kanatta da görev yapabilen Coutinho, on numara bölgesinde de oynayabiliyor.
Yıldız oyuncunun Aston Villa'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Brezilyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 69 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 21 gol kaydetti.
Coutinho kariyerinde Bayern Münih, Liverpool, Inter ve Vasco da Gama gibi takımların da formasını giydi.