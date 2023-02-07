GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray dev derbide Trabzonspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray dev derbide Trabzonspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Dries Mertens ve Mauro Icardi (p) kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Trabzonspor ise 38 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor zaferiyle ligde üst üste 12. galibiyetini alırken, resmi maçlardaki galibiyet serisini ise 15 maça çıkardı.
Trabzonspor karşısında geriye düşmesine karşılık galibiyete ulaşmayı başaran Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü yaşanıyor.
Mücadelenin 85. dakikasında Uruguaylı eldiven ciddi bir sakatlık geçirdi.
Gözyaşları içerisinde oyundan çıkan Muslera, koltuk değnekleriyle stadı terk etti.
Herkes kırık olmasından endişe ederken Galatasaray Kulübü'nden rahatlatan açıklama geldi.
Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiği açıklandı.
GAZİANTEP VE KASIMPAŞA MAÇLARINDA YOK
Deneyimli kaleci, Gaziantep deplasmanı ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.
Muslera'nın Süper Lig'in 26. haftasında ve şubat ayının son haftasında oynanacak Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.
Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maçta görev aldı.
36 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 16 gol gördü.
Muslera'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam ediyor.
Tecrübeli kalecinin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro.