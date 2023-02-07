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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı moralleri bozmuştu. Karşılaşmaya devam edemeyen ve stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrılan Uruguaylı kalecinin sahalara dönüş tarihi netleşti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 08:49
GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray dev derbide Trabzonspor'u konuk etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Dries Mertens ve Mauro Icardi (p) kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Trabzonspor ise 38 puanda kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor zaferiyle ligde üst üste 12. galibiyetini alırken, resmi maçlardaki galibiyet serisini ise 15 maça çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Trabzonspor karşısında geriye düşmesine karşılık galibiyete ulaşmayı başaran Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Mücadelenin 85. dakikasında Uruguaylı eldiven ciddi bir sakatlık geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Gözyaşları içerisinde oyundan çıkan Muslera, koltuk değnekleriyle stadı terk etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Herkes kırık olmasından endişe ederken Galatasaray Kulübü'nden rahatlatan açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiği açıklandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

GAZİANTEP VE KASIMPAŞA MAÇLARINDA YOK

Deneyimli kaleci, Gaziantep deplasmanı ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Muslera'nın Süper Lig'in 26. haftasında ve şubat ayının son haftasında oynanacak Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

36 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 16 gol gördü.

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