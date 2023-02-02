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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar genç oyuncusu Metehan Baltacı'yı Manisa FK'ya kiralamıştı. Aslan, aynı takımdan Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin de izlediği Ayberk Karapo için söz kesti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 10:08
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Galatasaray'dan genç stoper Metehan Baltacı'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

20 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonu olmadan, anlaşma gereği belli bir maç oynama sayısıyla kadroya dahil olurken Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı kurmaylar, Metehan Baltacı'nın kiralık transferi sırasında Manisa FK ile 18 yaşındaki Ayberk Karapo transferinde sezon sonunda öncelik için sözlü bir mutabakat sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

Porto, Bayern Münih ve Manchester City'nin scout ekiplerinin de takibinde olan Ayberk'i mercek altına alan Galatasaray kurmayları, sezon sonunda oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İskenderunspor'da kiralık olarak forma giymişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

Metehan, bu sezon Galatasaray'da kupada 2 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

AYBERK KARAPO KİMDİR?

21 Temmuz 2004 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

Profesyonel futbol kariyerine Altınordu altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

2018'de Manisa BB altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

Sezon başında ise Manisa FK'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

1.86 cm boyundaki genç futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

18 yaşındaki oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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