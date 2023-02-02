GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Ayberk Karapo'yu Münih ve City'nin elinden kaptı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Galatasaray'dan genç stoper Metehan Baltacı'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Galatasaray'dan genç stoper Metehan Baltacı'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
20 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonu olmadan, anlaşma gereği belli bir maç oynama sayısıyla kadroya dahil olurken Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı kurmaylar, Metehan Baltacı'nın kiralık transferi sırasında Manisa FK ile 18 yaşındaki Ayberk Karapo transferinde sezon sonunda öncelik için sözlü bir mutabakat sağladı.
Porto, Bayern Münih ve Manchester City'nin scout ekiplerinin de takibinde olan Ayberk'i mercek altına alan Galatasaray kurmayları, sezon sonunda oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İskenderunspor'da kiralık olarak forma giymişti.
Metehan, bu sezon Galatasaray'da kupada 2 maça çıktı.
AYBERK KARAPO KİMDİR?
21 Temmuz 2004 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Altınordu altyapısında başladı.
2018'de Manisa BB altyapısına transfer oldu.
Sezon başında ise Manisa FK'da A takıma yükseldi.
1.86 cm boyundaki genç futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
18 yaşındaki oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Ayberk Karapo'nun güncel piyasa değeri ise 375 bin euro...