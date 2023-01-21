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GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de dev maç futbolseverleri bekliyor. Galatasaray, 20. hafta maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray'da eksik bulunmazken, Antalyaspor 5 eksikle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:00
GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

54. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 53 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 102 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY ANTALYASPOR'A KAYBETMİYOR

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı hepsi Süper Lig'de olmak üzere son 13 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, kırmızı-beyazlılara en son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da oynanan mücadelede rakibine 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 9 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere tamamlandı.

11 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada deplasmanda oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde herhangi bir cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.

OKAN BURUK İLE NURİ ŞAHİN İKİNCİ KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, oynayacakları maçla birlikte antrenörlük kariyerlerinde ikinci kez rakip olacak. İki teknik direktörün ilk randevusu sezonun ilk maçında oldu. Bu mücadeleden sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis'in son dakikalarda attığı golle 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

3 SAKAT 2 CEZALI 1 SINIRDA

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımdaki yerlerini alamayacak. Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ise mücadelede şans bulması ve kart görmesi halinde ise bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

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