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Galatasaray Hatayspor maçına Juan Mata damgası! 2 dakikada 2 gol

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayan Galatasaray'da Juan Mata mücadeleye damgasını vurdu. Deneyimli futbolcu, ilk 11'de çıktığı maçın ilk yarısında 2 dakikada 2 gol attı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 21:06
Galatasaray Hatayspor maçına Juan Mata damgası! 2 dakikada 2 gol

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hataspor kozlarını paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta sahada Dries Mertens'in yokluğunda Juan Mata'ya görev verdi. İspanyol futbolcu ligde bu sezon Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakaya 11'de başlamıştı. Ligde 8 maç sonra 11'de görev verilen 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez 11'de yer aldı.

İspanyol futbolcu, 45+4 ve 45+6. dakikalarda attığı gollerle mücadeleye damgasını vurdu.

Daha önce Fatih Karagümrük filelerini de havalandıran Mata, bu sezon 3 gole ulaştı.

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