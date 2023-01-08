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Galatasaray'ın eski yıldızlarından Fenerbahçe derbisi mesajı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da bir dönem sarı-kırmızılı formayı giymiş futbolcular Cassio Lincoln, Semih Kaya, Johan Elmander, Felipe Melo, Wesley Sneijder ile Nantes'da kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed, derbi öncesi gönderdikleri mesajla Galatasaray'a başarı dilediler. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 15:22
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Fenerbahçe derbisi mesajı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve taraftarın sevgilisi olan futbolculardan Cassio Lincoln, Semih Kaya, Johan Elmander, Felipe Melo, Wesley Sneijder ile Nantes'da kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed, dev maç öncesi Galatasaray'a başarı dileklerinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan video, çok sayıda etkileşim aldı.

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