Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının yankıları devam ediyor.
İki takımın mücadelesinde, Sivasspor'un 50. dakikada Fredrik Ulvestad ile attığı gol iptal edilmişti.
Sivas'ın golü için VAR'dan ofsayt kararı gelmişti.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının yankıları devam ediyor.
İki takımın mücadelesinde, Sivasspor'un 50. dakikada Fredrik Ulvestad ile attığı gol iptal edilmişti.
Sivas'ın golü için VAR'dan ofsayt kararı gelmişti.
Mücadele sonrası orta hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibi yoğun eleştiri almıştı.
Sivasspor'un golünün neden iptal olduğu anlaşılamamıştı.
Daha sonra TFF, olaylı karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıklamıştı.
Sivasspor'un iptal edilen golünde VAR koltuğunda oturan Özgüç Türkalp'in başrolü oynadığı ortaya çıkmıştı.
Türkalp'in maçın hakemine pozisyonu izleme tavsiyesi verdiği ve "Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor"
"Pozisyon net ofsayt"
"Sen golü iptal et"
"Ben görüntüyü ekrana vereceğim" ifadelerini kullandığı duyulmuştu.
TÜRKALP HATASINI KABUL ETTİ!
Sivasspor-Galatasaray maçının VAR'ı Özgüç Türkalp'in maçtan sonraki sözleri ortaya çıktı.
Ayrıca Özgüç Türkalp'in karşılaşmadan bir gün sonra TFF'ye rapor gönderdiği öğrenildi.
Türkalp'in raporunda yanlış karar verdiğini belirttiği ifade edildi.
Aynı gün MHK'nın Türkalp'ten ek bir rapor daha istediği ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Özgüç Türkalp'in MHK'ya gönderdiği raporda ofsayt ile ilgili hata yaptığını söylediği kaydedildi.
Türkalp'in pozisyonu çözmekte zorlandığını söylediği belirtildi.
Tecrübeli isim, yardımcı hakemlere verilen eğitimler kendilerine verilmediği için pozisyonda sıkıntı yaşadığını da ekledi.
Ancak Türkalp yaptığı hatanın kabul edilemez olduğunu ve gereğini yapacağını vurguladığı aktarıldı.