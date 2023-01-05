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Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ligin 16. haftasında Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta VAR koltuğunda oturan ve Sivasspor'un golünü iptal ederek tartışmalara neden olan Özgüç Türkalp, TFF'ye raporunu yolladı. İşte o raporda yazanlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 12:50
Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının yankıları devam ediyor.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

İki takımın mücadelesinde, Sivasspor'un 50. dakikada Fredrik Ulvestad ile attığı gol iptal edilmişti.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Sivas'ın golü için VAR'dan ofsayt kararı gelmişti.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Mücadele sonrası orta hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibi yoğun eleştiri almıştı.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Sivasspor'un golünün neden iptal olduğu anlaşılamamıştı.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Daha sonra TFF, olaylı karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıklamıştı.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Sivasspor'un iptal edilen golünde VAR koltuğunda oturan Özgüç Türkalp'in başrolü oynadığı ortaya çıkmıştı.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Türkalp'in maçın hakemine pozisyonu izleme tavsiyesi verdiği ve "Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor"

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

"Pozisyon net ofsayt"

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

"Sen golü iptal et"

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

"Ben görüntüyü ekrana vereceğim" ifadelerini kullandığı duyulmuştu.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Bu gelişmelerin ardından hem TFF hem de MHK, karşılaşmada hatası olan hakemlere ceza verileceğini açıklamıştı.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

TÜRKALP HATASINI KABUL ETTİ!

Sivasspor-Galatasaray maçının VAR'ı Özgüç Türkalp'in maçtan sonraki sözleri ortaya çıktı.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Ayrıca Özgüç Türkalp'in karşılaşmadan bir gün sonra TFF'ye rapor gönderdiği öğrenildi.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Türkalp'in raporunda yanlış karar verdiğini belirttiği ifade edildi.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Aynı gün MHK'nın Türkalp'ten ek bir rapor daha istediği ortaya çıktı.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Milliyet'in haberine göre; Özgüç Türkalp'in MHK'ya gönderdiği raporda ofsayt ile ilgili hata yaptığını söylediği kaydedildi.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Türkalp'in pozisyonu çözmekte zorlandığını söylediği belirtildi.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Tecrübeli isim, yardımcı hakemlere verilen eğitimler kendilerine verilmediği için pozisyonda sıkıntı yaşadığını da ekledi.

Özgüç Türkalp'ten TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası rapor!

Ancak Türkalp yaptığı hatanın kabul edilemez olduğunu ve gereğini yapacağını vurguladığı aktarıldı.

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