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Turkcell’den tam destek

TURKCELL, Kadın Milli Takımlarının ana sponsoru olmaya devam edecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "2021 yılında 'Kadın futbolcular 1 - ön yargılar 0' mottosuyla yola çıktık ve Kadın Futbol Ligi'nin ilk isim sponsoru olduk. Desteği devam ettirerek 4 yıl daha isim sponsorluğunu üstleniyoruz" dedi. Büyük mücadele yaşanan Kadınlar Ligi B Grubu'nda Fomget liderliğini sürdürürken Galatasaray 1 puan farkla ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Turkcell’den tam destek
TURKCELL, Kadın Milli Takımlarının ana sponsoru olmaya devam edecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "2021 yılında 'Kadın futbolcular 1 - ön yargılar 0' mottosuyla yola çıktık ve Kadın Futbol Ligi'nin ilk isim sponsoru olduk. Desteği devam ettirerek 4 yıl daha isim sponsorluğunu üstleniyoruz" dedi. Büyük mücadele yaşanan Kadınlar Ligi B Grubu'nda Fomget liderliğini sürdürürken Galatasaray 1 puan farkla ikinci sırada yer alıyor.
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