Turkcell’den tam destek

TURKCELL, Kadın Milli Takımlarının ana sponsoru olmaya devam edecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "2021 yılında 'Kadın futbolcular 1 - ön yargılar 0' mottosuyla yola çıktık ve Kadın Futbol Ligi'nin ilk isim sponsoru olduk. Desteği devam ettirerek 4 yıl daha isim sponsorluğunu üstleniyoruz" dedi. Büyük mücadele yaşanan Kadınlar Ligi B Grubu'nda Fomget liderliğini sürdürürken Galatasaray 1 puan farkla ikinci sırada yer alıyor.
TURKCELL, Kadın Milli Takımlarının ana sponsoru olmaya devam edecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "2021 yılında 'Kadın futbolcular 1 - ön yargılar 0' mottosuyla yola çıktık ve Kadın Futbol Ligi'nin ilk isim sponsoru olduk. Desteği devam ettirerek 4 yıl daha isim sponsorluğunu üstleniyoruz" dedi. Büyük mücadele yaşanan Kadınlar Ligi B Grubu'nda Fomget liderliğini sürdürürken Galatasaray 1 puan farkla ikinci sırada yer alıyor.