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Sivasspor Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşılaştı. Mücadele 2-1 sarı kırmızılıların üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray'ın golleri Mertens ve Barış Alper'den gelirken Sivasspor Erdoğan ile fileleri havalandırdı. Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile bulduğu gol ise uzun inceleme sonucu iptal edildi. Ev sahibi ekipte Erdoğan Yeşilyurt 90+10. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 33'e yükseltirken Sivasspor 14 puanda kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 19:16
Sivasspor Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Galatasaray'ın golü Mertens'ten gelirken Sivasspor Erdoğan ile eşitliği sağladı.

Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile bulduğu gol ise uzun inceleme sonucu iptal edildi.

Ev sahibi ekipte Erdoğan Yeşilyurt 90+10. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 31'e Sivasspor ise 15'e yükseltti.

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İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Okan Buruk, Ligin 15. haftasında Nef Stadı'nda oynanan İstanbulspor maçında ilk 11'de görev verdiği Okan Kocuk ve Midtsjö'yü Sivas deplasmanında yedek soyundurdu.

Cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Muslera, Sivasspor karşısında kalesini tekrar devraldı.

Buruk, Midtsjö ve İstanbulspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Lucas Torreira ile sakatlanan Kazımcan Karataş'ın yerine ise Berkan Kutlu, Van Aanholt ve Oliveira'yı sahaya sürdü.

İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ise Sivasspor maçında da aynı şansı yakaladı.

Torreira ve Kazımcan Karataş'ın yanı sıra tedavileri devam edilen Mauro Icardi ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer almadı.

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ÇALIMBAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Çalımbay, Galatasaray maçında Camara ve Charisis'in yerine Ahmed Musa ile Keita'yı sahaya sürdü.

Sivasspor'da sakat futbolcular Leke James, Appindangoye, Murat Paluli ve Samba Camara kadroda yer almadı.

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