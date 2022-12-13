Deniz için iki rakip

Galatasaray'ın listesinde yer alan Deniz Undav için yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Brighton forması giyen Deniz Undav ile Galatasaray'ın yanı sıra Queens Park Rangers ve Burnley'in de ilgi gösterdiği belirtildi. İngiliz ekiplerinin kiralamak istediği golcü oyuncu için Brighton'un son kararı kısa süre içinde vereceği kaydedildi. Ayrıca, sakatlanan Welbeck'in sakatlığının durumuna göre başarılı futbolcunun transferine izin vereceği ifade edildi.
Galatasaray'ın listesinde yer alan Deniz Undav için yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Brighton forması giyen Deniz Undav ile Galatasaray'ın yanı sıra Queens Park Rangers ve Burnley'in de ilgi gösterdiği belirtildi. İngiliz ekiplerinin kiralamak istediği golcü oyuncu için Brighton'un son kararı kısa süre içinde vereceği kaydedildi. Ayrıca, sakatlanan Welbeck'in sakatlığının durumuna göre başarılı futbolcunun transferine izin vereceği ifade edildi.