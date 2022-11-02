Galatasaraylı Eren Aydın'dan yeni sözleşme açıklaması! Fenerbahçe detayı...

Mertens, Icardi, Mata gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray henüz taraftarın beklentisini karşılayabilmiş değil. Teknik Direktör Okan Buruk'un takımı katkısı başta olmak üzere sarı kırmızılı ekibin bu sezonki performansını değerlendirir misin?

Okan hoca futbolun içinden geldiği için futbolcunun psikolojisinden çok iyi anlıyor. Bence Galatasaray lige iyi başladı. Milli takım arasından dönüldüğü ve bay geçilen maçlar olduğu için son dönemlerde biraz düşüşler olabilir.Şampiyon olmak isteyen takımda iniş çıkışlar her zaman olur.