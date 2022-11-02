Galatasaraylı Eren Aydın'dan yeni sözleşme açıklaması! Fenerbahçe detayı...

GALATASARAY'A TRANSFER HİKAYESİ VE FENERBAHÇE DETAYI
Kartalspor altyaş takımlarında kendisini gösteren Eren Aydın ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ilgilendi. Elini çabuk tutan Galatasaray, genç futbolcuyu akademisine kazandırmayı başardı. Kartalspor Kulüp Müdürü Murat Atasoy, Eren'in transfer sürecini şu sözlerle anlatmıştı:
Eren, Kartal'ın öz çocuğu. Düzgün ve dürüst bir kardeşimiz. Babası, Eren'i 1. Lig'de oynadığımız dönemde Kartal'ın maçlarına sık sık getiriyordu. Eren'in babası fabrika işçisi olduğu için Darıca'ya yerleşmek zorunda kaldılar. Eren, futbola Darıca Gençlerbirliği'nde oynayarak başladı. Kendisini orada da takip ediyorduk. 2016 yılında ailece yeniden Kartal'a döndüler. Eren bu dönüş sonrası futbolculuk kariyerine semtinin takımı Kartalspor'da devam etti. Kartalspor'da çok iyi bir performans sergiledi. Gerçekten iyi bir noktaya geldi. Zaten bu çıkışıyla birlikte Eren Futbol camiasında iyi bir piyasa yakaladı. Galatasaray olmasa Fenerbahçe, Başakşehir olurdu. Çünkü onlar da Eren'i yakından takip ediyordu. İlk resmi teklif Galatasaray'dan geldiği için onlara verdik. Galatasaray yetişme bedelini bize ödedi ve Eren Aydın'a profesyonel imzayı attırdı.