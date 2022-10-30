Galatasaray'dan Memphis Depay bombası! Dünya Kupası sonrası...

Süper Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesine iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi.
Süper Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesine iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi.
Transfer döneminde önemli yıldızları getiren sarı kırmızılılar, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın ocak ayında takviye etmek istediği bölgelerden birisi forvet hattı...
Yönetim, sezon başında Benfica'dan çok büyük umutlarla kiralanan ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic'le yollarını ayırmayı ciddi şekilde gündemine aldı.
Yeni arayışlara giren sarı kırmızılılar için İspanya'dan flaş bir iddia geldi.
MEMPHIS DEPAY BOMBASI!
Sezon başında da Galatasaray'ın listesinde bulunan Memphis Depay ismi yeniden gündeme geldi.
Kış transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Depay için, Galatasaray ve Sevilla'nın ilgisinin olduğu belirtildi.
Barcelona'da yalnızca 131 dakika forma giyebilen Holandalı yıldız için Katalan kulübünün düşük bir bonservis bedeli ile oyuncuyu bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.
Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna da seçilen Depay'ın, yeni takımını Katar'dan sonra seçeceği öğrenildi.