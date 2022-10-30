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Galatasaray'dan Memphis Depay bombası! Dünya Kupası sonrası...

Sezon başında yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray ocak ayında düğmeye bastı. Seferovic ile yolları ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar, rotayı yeniden Memphis Depay'a çevirdi. Barcelona'dan transfere dair olumlu yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 09:13 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 09:20
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'dan Memphis Depay bombası! Dünya Kupası sonrası...

Süper Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesine iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan Memphis Depay bombası! Dünya Kupası sonrası...

Transfer döneminde önemli yıldızları getiren sarı kırmızılılar, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Galatasaray'dan Memphis Depay bombası! Dünya Kupası sonrası...

Sarı-Kırmızılılar'ın ocak ayında takviye etmek istediği bölgelerden birisi forvet hattı...

Galatasaray'dan Memphis Depay bombası! Dünya Kupası sonrası...

Yönetim, sezon başında Benfica'dan çok büyük umutlarla kiralanan ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic'le yollarını ayırmayı ciddi şekilde gündemine aldı.

Galatasaray'dan Memphis Depay bombası! Dünya Kupası sonrası...

Yeni arayışlara giren sarı kırmızılılar için İspanya'dan flaş bir iddia geldi.

Galatasaray'dan Memphis Depay bombası! Dünya Kupası sonrası...

MEMPHIS DEPAY BOMBASI!

Sezon başında da Galatasaray'ın listesinde bulunan Memphis Depay ismi yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'dan Memphis Depay bombası! Dünya Kupası sonrası...

Kış transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Depay için, Galatasaray ve Sevilla'nın ilgisinin olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Memphis Depay bombası! Dünya Kupası sonrası...

Barcelona'da yalnızca 131 dakika forma giyebilen Holandalı yıldız için Katalan kulübünün düşük bir bonservis bedeli ile oyuncuyu bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan Memphis Depay bombası! Dünya Kupası sonrası...

Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna da seçilen Depay'ın, yeni takımını Katar'dan sonra seçeceği öğrenildi.

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