GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Diyorlar ki biz hakemleri bilgisayarlarla veriyoruz; uzaydan getiriyorlar sanki. Ya kardeşim hangi veriyi verirsen onu alırsın makinadan... Palabıyık bundan üç hafta evvel bir maç yönetti dağlara taşlara yaptı. Üç tane siyah beyaz hatayla... Hatta gözlemci raporunu verdi; ona karşı da disiplinsiz hareket etti. Yani ceza yemesi lazım ve sen bu adamı 2-3 hafta sonra böyle bir maça veriyorsun. Bu uzaydan muzaydan verilmiyor kardeşim... Bakınız takım önemli değil. Bütün takımlar önemli. Ama maalesef Türkiye'de böyle.