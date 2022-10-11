Uruguay’da bırakacak

Muslera, futbolu ülkesinde bırakmak istediğini açıkladı. Uruguaylı, "Tabii ki futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim. Ama Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duyma niyetindeyim" dedi.
Muslera, futbolu ülkesinde bırakmak istediğini açıkladı. Uruguaylı, "Tabii ki futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim. Ama Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duyma niyetindeyim" dedi.