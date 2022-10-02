Asırlık çınar

Galatasaray, kuruluşunun 117. yıl dönümü için kutlama mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir Ekim günü 'Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir' sözleriyle yakılan ışık tam 117 yıldır yolumuzu aydınlatıyor" ifadelerine yer verildi. G.Saray'ın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi ve Barcelona Türkiye resmi sosyal medya hesapları da 117. yıl için kutlama mesajı yayımladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin mesajında G.Saray'ın attığı gollerin yer aldığı video kullanıldı. Teknik Direktör Okan Buruk da konuyla ilgili maçtan önce açıklamalarda bulundu. Buruk, Öncelikle Galatasaray'ın kuruluşunun 117. yılı. Ali Sami Yen ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Kulübümüz için nice şampiyonlukların olduğu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.