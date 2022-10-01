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Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

Son dakika spor haberi: Galatasaray sayesinde zengin olan Domenec Torrent, Türkiye’den kopamıyor. Geçen sezon 1.2 milyon Euro kazanan, 2 milyon Euro’ya yakın tazminat için de dava açan İspanyol hoca, İstanbul’daki evini boşaltmadı. Hiçbir kariyer planı olmayan Torrent hem şehri geziyor hem de bol bol alışveriş yapıyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray ocak ayında Fatih Terim'le yollarını ayırmıştı.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

Yönetim, Terim'den sonra Domenec Torrent'i teknik adamlığa getirmişti.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

İspanyol hocanın kariyerinde Guardiola'nın yardımcısı olmak dışında bir başarı bulunmuyordu.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

Torrent sarı-kırmızılı kulüpten hayatının en büyük parasını kazanarak ayrıldı.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

YÜZÜNDEN OKUNUYOR!

Takvim'in haberine göre Galatasaray'dan sadece 6 aylık süreç için 1.2 milyon Euro maaş alan 60 yaşındaki hocanın kulübe açtığı tazminat davası sonrası yaklaşık 2 milyon Euro'yu daha cebine koyması bekleniyor.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

Torrent, Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen Türkiye'den kopamıyor!

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

Yazın büyük bölümünü Çeşme ve Alaçatı'da tatil yaparak geçiren İspanyol hoca şimdi de İstanbul'da boy gösteriyor.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

İstanbul'daki evini boşaltmayan Torrent sürekli gezerken, bol bol da alışveriş yapıyor.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

Şu anda hiçbir kariyer planı olmayan ve Galatasaray'dan aldığı para sayesinde adeta 'lüküs hayat' yaşayan İspanyol hocanın mutluluğu yüzünden okunuyor.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

ARTIK ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYOR!
Sarı-kırmızılı takımın başında 20 maça çıkan Domenec Torrent sadece 7 galibiyet alabilirdi.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

İspanyol çalıştırıcı 1.3'lük puan ortalaması yakalayabilmişti.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

Galatasaray kariyeri bittikten sonra ne İspanya'dan ne de başka bir ülkeden herhangi bir teklif almayan Torrent'in bundan sonra teknik adamlık yapmamayı da ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

GUARDIOLA İLE 521 MAÇA ÇIKTI
Kariyerinin büyük bölümünde Pep Guardiola'nın ayak izlerini en yakından takip eden isimlerden biri olan Domenec Torrent, efsanevi teknik adamla birlikte 521 maça çıktı.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

2007'de Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018'de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent, Galatasaray'a gelene kadar toplam 86 maçta takım yönetti.

Lüküs hayat! Galatasaray'dan zengin olan Torrent gezmelerde

Torrent bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alırken 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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