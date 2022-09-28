Galatasaray'da büyük operasyon! Sacha Boey, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezona iddialı bir başlangıç yaparken yapılan transferlerle büyük ses getirdi. Gelen son bilgilere göre takımda geleceği sağlama alabilmek adına da genç yıldızların iç transferinde kısa sürede önemli hamlelerin yapılacağı öğrenildi.

DANİMARKALI YILDIZIN ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Akşamın haberine göre transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'nın kapısından son anda dönen Danimarkalı stoper Nelsson'un 2026'da bitecek mukavelesi 2027'ye kadar uzatılacak. Aynı zamanda yeni sözleşme sayesinde ''25 milyon euroya serbest kalır'' maddesinin kaldırılacağı ve yıllık 1 milyon euro kazanan futbolcunun net maaşının 1.5 milyona çıkarılacağı aktarıldı.

BOEY'İN SÖZLEŞMESİ 2 YIL DAHA UZATILACAK

Sezon başında gönderilecekler listesinde bulunan fakat yeni transfer Dubois sakatlanınca takımın yıldızlarından birisi haline gelen Boey'in sözleşmesi ise 2025'te bitiyor. 22 yaşındaki genç yetenek ile de 2027'ye dek sürecek yeni mukavelenin yapılması söz konusu.

Ayrıca senelik yaklaşık 500 bin euro alan Fransız yıldızın maaşı 1 milyon euroya çıkarılacak. Kamerun Milli Takımı'ndan gelen teklifi geri çeviren ve Fransa Milli Takımı tarafından yakın takibe alınan Boey'in piyasasının çok yükseleceği için yönetim önceden tedbir almayı planlıyor.

KEREM'E ZAM YOLDA

2 Aralık 2021'de sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılan genç yıldız Kerem için de iyileştirme yapılarak oyuncunun sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatılması söz konusu. Bu sezon 8 milyon TL kazanan oyuncunun yeni maaşı ise yaklaşık 22 milyon lira civarında olacak.

TAKIMIN EN AZ KAZANANI

Geçen sezon Adana Demirspor'a kiralanan ve sarı kırmızılılara geri dönen Yunus Akgün'ün kontratı ise 2024'te sona erecek. Yönetim, diğer gençlerde olduğu gibi oyuncunun sözleşmesini 2027 senesine kadar uzatmayı planlıyor. 900 bin lira ile takımın en az kazananı olan Yunus'un ise yaklaşık 20 milyon lira kazanacağı aktarıldı.