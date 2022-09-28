Haberler Galatasaray Galatasaray'da büyük operasyon! Sacha Boey, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Galatasaray'da büyük operasyon! Sacha Boey, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Galatasaray geleceğini sağlama alabilmek adına takımdaki genç yıldızlarla sözleşme uzatmayı planlıyor. Bu anlamda birkaç gün içinde Nelsson, Boey, Yunus ve Kerem için devreye girileceği öğrenildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 15:15
Galatasaray'da büyük operasyon! Sacha Boey, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezona iddialı bir başlangıç yaparken yapılan transferlerle büyük ses getirdi. Gelen son bilgilere göre takımda geleceği sağlama alabilmek adına da genç yıldızların iç transferinde kısa sürede önemli hamlelerin yapılacağı öğrenildi.

DANİMARKALI YILDIZIN ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLECEK
Akşamın haberine göre transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'nın kapısından son anda dönen Danimarkalı stoper Nelsson'un 2026'da bitecek mukavelesi 2027'ye kadar uzatılacak. Aynı zamanda yeni sözleşme sayesinde ''25 milyon euroya serbest kalır'' maddesinin kaldırılacağı ve yıllık 1 milyon euro kazanan futbolcunun net maaşının 1.5 milyona çıkarılacağı aktarıldı.

BOEY'İN SÖZLEŞMESİ 2 YIL DAHA UZATILACAK
Sezon başında gönderilecekler listesinde bulunan fakat yeni transfer Dubois sakatlanınca takımın yıldızlarından birisi haline gelen Boey'in sözleşmesi ise 2025'te bitiyor. 22 yaşındaki genç yetenek ile de 2027'ye dek sürecek yeni mukavelenin yapılması söz konusu.

Ayrıca senelik yaklaşık 500 bin euro alan Fransız yıldızın maaşı 1 milyon euroya çıkarılacak. Kamerun Milli Takımı'ndan gelen teklifi geri çeviren ve Fransa Milli Takımı tarafından yakın takibe alınan Boey'in piyasasının çok yükseleceği için yönetim önceden tedbir almayı planlıyor.

KEREM'E ZAM YOLDA
2 Aralık 2021'de sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılan genç yıldız Kerem için de iyileştirme yapılarak oyuncunun sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatılması söz konusu. Bu sezon 8 milyon TL kazanan oyuncunun yeni maaşı ise yaklaşık 22 milyon lira civarında olacak.

TAKIMIN EN AZ KAZANANI
Geçen sezon Adana Demirspor'a kiralanan ve sarı kırmızılılara geri dönen Yunus Akgün'ün kontratı ise 2024'te sona erecek. Yönetim, diğer gençlerde olduğu gibi oyuncunun sözleşmesini 2027 senesine kadar uzatmayı planlıyor. 900 bin lira ile takımın en az kazananı olan Yunus'un ise yaklaşık 20 milyon lira kazanacağı aktarıldı.

Timur'dan flaş hamle! O kulübü satın aldı Devamını Oku BUNU DA OKU
G.Saray 3. formasını tanıttı! Icardi... Devamını Oku BUNU DA OKU
Hem saha içinde hem saha dışında alkışları topluyor! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Demet Özdemir'in balkon pozu hayran bıraktı! Sosyal medyayı yıktı geçti!
Müge Anlı ortaya çıkardı Türkiye bu olayı konuştu! Lina Nazlı Erbay'ın cenazesinde ağlatan anlar
Buruk transferde ince eleyip sık dokuyor!
Canlı yayında açıkladı! "Favori ve kırmızı kart..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Timur'dan flaş hamle! O kulübü satın aldı
Buruk transferde ince eleyip sık dokuyor!
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
POLİS BANKA PROMOSYONU NE KADAR?
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kastamonuspor penaltılarla turladı Kastamonuspor penaltılarla turladı 15:43
Galatasaray'da büyük operasyon! Görüşmeler başlıyor Galatasaray'da büyük operasyon! Görüşmeler başlıyor 15:15
Canlı yayında açıkladı! "Favori ve kırmızı kart..." Canlı yayında açıkladı! "Favori ve kırmızı kart..." 14:52
Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! 14:43
Fırtına Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Fırtına Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü! 14:40
Dele Alli derbide oynayacak mı? Valerien Ismael... Dele Alli derbide oynayacak mı? Valerien Ismael... 14:27
Daha Eski
Eski hocasından Yusuf sözleri! "Hata etti" Eski hocasından Yusuf sözleri! "Hata etti" 14:15
Bayern Münih'ten Valerien Ismael paylaşımı Bayern Münih'ten Valerien Ismael paylaşımı 14:10
Pelkas konuştu! Hull'de kalacak mı? Pelkas konuştu! Hull'de kalacak mı? 13:27
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı... F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı... 12:54
Kaloğlu Eyüpspor'u gözüne kestirdi! Kaloğlu Eyüpspor'u gözüne kestirdi! 12:47
Karaman'a hakaret eden taraftara hapis şoku! Karaman'a hakaret eden taraftara hapis şoku! 12:13