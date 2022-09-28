GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata hem saha içinde hem saha dışında alkışları topluyor!

Galatasaray'ın bu sezon renklerine bağladığı Juan Mata, henüz hazır olmadığı için sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıkmamıştı. Uluslar Ligi nedeniyle verilen milli arada Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında görev alan tecrübeli isim, sergilediği performansla taraftarları mutlu etmeyi başardı.

Galatasaray'da sezon öncesi hazırlık kampı geçirmeyen 34 yaşındaki futbolcunun, hızlı form tuttuğu görüldü. Teknik direktör Okan Buruk'un yıldız futbolcuyu, takıma monte etmeyi planladığı ifade ediliyor.

SAHA DIŞINDA DA YILDIZ

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonluğu gibi önemli başarıları bulunan Juan Mata, yardımsever kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Deneyimli isim, yardıma muhtaçlara destek vermek amacıyla kurulan "Common Goal" (Ortak Amaç) hareketine öncülük ediyor.

Futbolcuların maaşlarının minimum yüzde 1'ini bağışlayarak destek olduğu organizasyona Türkiye'den katılan ilk isim o dönem Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım olmuştu. Juan Mata, Kaldırım'a yayınladığı video ile teşekkür etmişti. Öte yandan Common Goal'e şu anda Türkiye'den aktif olarak destek veren tek isim Umut Nayir...

JUAN MATA GARCIA KİMDİR?

Juan Manuel Mata Garcia, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Real Oviedo altyapısında başladı. Real Madrid'in altyapısı da dahil olmak üzere Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerde forma giydi. 1.70 cm boyundaki Mata, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 10 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...