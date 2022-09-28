Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata hem saha içinde hem saha dışında alkışları topluyor!

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata hem saha içinde hem saha dışında alkışları topluyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Juan Mata, sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydiği hazırlık maçında İstanbulspor'a karşı ter dökmüştü. Tecrübeli ismin performansı taraftarları oldukça memnun etti. Kariyerinde önemli başarılara imza atmış bir isim olan Juan Mata, saha dışında da yaptıklarıyla alkışları topladı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 10:11
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata hem saha içinde hem saha dışında alkışları topluyor!

Galatasaray'ın bu sezon renklerine bağladığı Juan Mata, henüz hazır olmadığı için sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıkmamıştı. Uluslar Ligi nedeniyle verilen milli arada Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında görev alan tecrübeli isim, sergilediği performansla taraftarları mutlu etmeyi başardı.

Galatasaray'da sezon öncesi hazırlık kampı geçirmeyen 34 yaşındaki futbolcunun, hızlı form tuttuğu görüldü. Teknik direktör Okan Buruk'un yıldız futbolcuyu, takıma monte etmeyi planladığı ifade ediliyor.

SAHA DIŞINDA DA YILDIZ

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonluğu gibi önemli başarıları bulunan Juan Mata, yardımsever kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Deneyimli isim, yardıma muhtaçlara destek vermek amacıyla kurulan "Common Goal" (Ortak Amaç) hareketine öncülük ediyor.

Futbolcuların maaşlarının minimum yüzde 1'ini bağışlayarak destek olduğu organizasyona Türkiye'den katılan ilk isim o dönem Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım olmuştu. Juan Mata, Kaldırım'a yayınladığı video ile teşekkür etmişti. Öte yandan Common Goal'e şu anda Türkiye'den aktif olarak destek veren tek isim Umut Nayir...

JUAN MATA GARCIA KİMDİR?

Juan Manuel Mata Garcia, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Real Oviedo altyapısında başladı. Real Madrid'in altyapısı da dahil olmak üzere Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerde forma giydi. 1.70 cm boyundaki Mata, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 10 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...

DİĞER
Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası sular durulmuyor! Stefan Kuntz'a olay sözler: "Bomba sanıp karakola götürecek..."
50 ili birbirine bağlayacak! Asrın projesinin yüzde 98'i tamam! Ticaret hız kazanacak...
Galatasaray'da yerli çıkmazı! Okan Buruk'un eli mahkum
Szalai bombası! "Liverpool için ideal"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mertens ve eşinden bomba itiraf! "Döneceğiz"
Galatasaray'da yerli çıkmazı! Okan Buruk'un eli mahkum
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF
Baraj doluluk oranları 28 Eylül Çarşamba
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szalai bombası! "Liverpool için ideal" Szalai bombası! "Liverpool için ideal" 09:38
Lugano açıkladı! "Alex takımın başına geçecek" Lugano açıkladı! "Alex takımın başına geçecek" 09:33
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 09:30
Filenin Sultanları maçı saat kaçta? Filenin Sultanları maçı saat kaçta? 09:15
Kuntz için ağır eleştiri! "Başımıza büyük çorap ördüler" Kuntz için ağır eleştiri! "Başımıza büyük çorap ördüler" 09:11
Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu! Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu! 08:12
Daha Eski
Olay derbi yorumu! "Hakem izin verirse..." Olay derbi yorumu! "Hakem izin verirse..." 07:50
EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 00:56
EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 00:55
Arnavutluk ile İzlanda berabere kaldı! Arnavutluk ile İzlanda berabere kaldı! 00:36
Gol düellosunda kazanan İrlanda! Gol düellosunda kazanan İrlanda! 00:31
Kosova Güney Kıbrıs'ı 5'ledi! Kosova Güney Kıbrıs'ı 5'ledi! 00:30