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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray PSG'den Layvin Kurzawa'nın durumunu araştırıyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Fransız ekibinden Layvin Kurzawa'nın durumunu da araştırıyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray PSG'den Layvin Kurzawa'nın durumunu araştırıyor!

Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için transfer operasyonlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların 1 numaralı gündem maddesi Paris Saint-Germain'li Icardi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray PSG'den Layvin Kurzawa'nın durumunu araştırıyor!

Yeni Asır'da yer alan habere göre sol bek arayışını sürdüren Galatasaray'da, PSG'den gündeme gelen bir başka isim Layvin Kurzawa oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray PSG'den Layvin Kurzawa'nın durumunu araştırıyor!

Fransız temsilcisinde forma şansı bulamayan 29 yaşındaki sol bekin durumu araştırılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray PSG'den Layvin Kurzawa'nın durumunu araştırıyor!

Sözleşmesi 2024 haziran ayı sonunda bitecek olan Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece bir resmi maçta forma şansı bulabildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray PSG'den Layvin Kurzawa'nın durumunu araştırıyor!

Aslan için Fransa'dan bir isim daha dikkat çekiyor. Fransız basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Bordeaux'nun finansal sorunları nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Gine asıllı 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Amadou Traore ile ilgilendiği belirtildi.

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