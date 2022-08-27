GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray PSG'den Layvin Kurzawa'nın durumunu araştırıyor!

Aslan için Fransa'dan bir isim daha dikkat çekiyor. Fransız basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Bordeaux'nun finansal sorunları nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Gine asıllı 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Amadou Traore ile ilgilendiği belirtildi.