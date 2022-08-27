GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray PSG'den Layvin Kurzawa'nın durumunu araştırıyor!

Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için transfer operasyonlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların 1 numaralı gündem maddesi Paris Saint-Germain'li Icardi...
Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için transfer operasyonlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların 1 numaralı gündem maddesi Paris Saint-Germain'li Icardi...
Yeni Asır'da yer alan habere göre sol bek arayışını sürdüren Galatasaray'da, PSG'den gündeme gelen bir başka isim Layvin Kurzawa oldu.
Fransız temsilcisinde forma şansı bulamayan 29 yaşındaki sol bekin durumu araştırılıyor.
Sözleşmesi 2024 haziran ayı sonunda bitecek olan Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece bir resmi maçta forma şansı bulabildi.
Aslan için Fransa'dan bir isim daha dikkat çekiyor. Fransız basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Bordeaux'nun finansal sorunları nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Gine asıllı 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Amadou Traore ile ilgilendiği belirtildi.