TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Transferde gaza basan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleriyle gerek yurt içi gerekse de yurt dışında büyük sükse yaptı.
Transferde gaza basan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleriyle gerek yurt içi gerekse de yurt dışında büyük sükse yaptı.
Cimbom yaptığı iki hamleyle hücum ve orta saha hattındaki eksiklerini büyük ölçüde kapattı.
Sarı-kırmızılılarda gözler şimdi de savunma takviyesine çevrilmiş durumda.
Marcao'nun Sevilla'ya gitmesinin ardından G.Saray'ın stopere takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Cimbom bu doğrultuda bazı isimleri gündemine alırken, ABD basınından flaş bir iddia geldi.
Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan 32 yaşındali İspanyol stoper Alvaro Gonzalez'le ilgilendiği öne sürüldü.
Haberde; sarı-kırmızılıların bu transfer için İspanyol ekibi Valencia ile yarıştığı ifade edildi.
ALVARO GONZALEZ KİMDİR?
Alvaro Gonzalez, 8 Ocak 1990 tarihinde İspanya'da doğdu.
Kariyerine Racing'in altyapısında başlayan Gonzalez, daha sonra Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal'de forma giydi.
Tecrübeli oyuncu 2020 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'den Marsilya'ya transfer oldu.
Fransız ekibinde 2 sezon forma giyen Gonzalez, bu yaz serbest kaldı.
Alvaro Gonzalez geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 11 resmi maçta görev yaptı, gol veya asist üretemedi.
İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.