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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira takviyelerinin ardından gözünü stoper hattına çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Marcao'nun boşluğunu doldurmak için arayışlarını sürdürürken, ABD basınından flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan İspanyol stoper Alvaro Gonzalez iel ilgilendiği öne sürüldü. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 19:43
UĞUR SARIKAYA
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Transferde gaza basan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleriyle gerek yurt içi gerekse de yurt dışında büyük sükse yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Cimbom yaptığı iki hamleyle hücum ve orta saha hattındaki eksiklerini büyük ölçüde kapattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Sarı-kırmızılılarda gözler şimdi de savunma takviyesine çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Marcao'nun Sevilla'ya gitmesinin ardından G.Saray'ın stopere takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Cimbom bu doğrultuda bazı isimleri gündemine alırken, ABD basınından flaş bir iddia geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan 32 yaşındali İspanyol stoper Alvaro Gonzalez'le ilgilendiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Haberde; sarı-kırmızılıların bu transfer için İspanyol ekibi Valencia ile yarıştığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

ALVARO GONZALEZ KİMDİR?

Alvaro Gonzalez, 8 Ocak 1990 tarihinde İspanya'da doğdu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Kariyerine Racing'in altyapısında başlayan Gonzalez, daha sonra Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal'de forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Tecrübeli oyuncu 2020 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'den Marsilya'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Fransız ekibinde 2 sezon forma giyen Gonzalez, bu yaz serbest kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper hamlesi! Alvaro Gonzalez...

Alvaro Gonzalez geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 11 resmi maçta görev yaptı, gol veya asist üretemedi.

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