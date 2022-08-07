Haberler Galatasaray ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 17:00
ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maçı yönetecek hakem, Galatasaray muhtemel 11 ile Antalyaspor muhtemel 11'leri ve maçın yayınlanacağı saat, kanal merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

GALATASARAY HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

ANTALYASPOR HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Sergio Oliviera, Midtsjö, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Ndao, Gökdeniz, Haji Wright

53. RANDEVU

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 52 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 101 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazanırken, Antalya'daki maç ise 1-1 sona erdi.

7 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının iki etabını da Avusturya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 7-19 Temmuz tarihlerinde Graz şehrinde, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 26-31 Temmuz'da Tirol kentinde yaptı. Cimbom hazırlık döneminde sırasıyla Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc, Pardubice, Kasımpaşa, Salernitana ve Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Aslan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna kattı. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden sarı-kırmızılılar daha sonra Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö ile sözleşme imzaladı. Aslan son olarak Lucas Torreira ve Mertens'i istanbul'a getirdi.

LEO DUBOIS SAKATLIĞINDAN DOLAYI OYNAYAMAYACAK

Yeni transferlerden Fransız sağ bek Leo Dubois, sakatlığından dolayı Antalyaspor maçında oynamayacak. Dubois, Avusturya'da kampın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk etmiş, daha sonra yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmişti.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 2 transfer birden! Premier Lig'den geliyor...
Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan ile deniz keyfi! 8 ay önce hayata 'merhaba' demişti görenler: "Tam bir su kuşu"
Roma'nın golcüsü Trabzon'a! Görüşmeler başladı
Berat için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Torreira'dan G.Saray sözleri! "Seçmem zor olmadı"
Mertens: G.Saray'a gelmeden Sneijder'le konuştum
Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm dünyaya örnek teşkil edecek
Antalya'da deprem mi oldu?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cornelius'un menajerinden transfer itirafı! "İstediler ama..." Cornelius'un menajerinden transfer itirafı! "İstediler ama..." 17:19
Göztepe transferi resmen açıkladı Göztepe transferi resmen açıkladı 17:06
Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu! Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu! 16:59
Beşiktaş'tan M. United'ın yıldızına transfer kancası! Beşiktaş'tan M. United'ın yıldızına transfer kancası! 16:44
Antalyaspor G.Saray maçı saat kaçta? Antalyaspor G.Saray maçı saat kaçta? 16:31
F.Bahçe'den flaş karar! Arda Güler... F.Bahçe'den flaş karar! Arda Güler... 16:21
Daha Eski
Roma'nın golcüsü Trabzon'a! Görüşmeler başladı Roma'nın golcüsü Trabzon'a! Görüşmeler başladı 15:59
Türkiye - İspanya maçı saat kaçta? Türkiye - İspanya maçı saat kaçta? 15:58
Genç atletlerden 4 madalya Genç atletlerden 4 madalya 15:24
Torreira'dan G.Saray sözleri! "Seçmem zor olmadı" Torreira'dan G.Saray sözleri! "Seçmem zor olmadı" 15:14
Mertens: G.Saray'a gelmeden Sneijder'le konuştum Mertens: G.Saray'a gelmeden Sneijder'le konuştum 15:10
Antalyaspor G.Saray maçı saat kaçta? Antalyaspor G.Saray maçı saat kaçta? 14:58