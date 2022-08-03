Haberler Galatasaray Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Igor Tudor'un Marsilya kariyeri başlamadan bitebilir. Oyuncularla sorun yaşayan Hırvat teknik adam için, Galatasaray'da beraber çalışan Chedjou flaş açıklamalarda bulundu. İşte Chedjou'nun Fransız basınına yaptığı o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:55
Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

CHEDJOU'DAN ŞOK SÖZLER!

2017 yılında Galatasaray'da Tudor ile çalışan Chedjou, Fransız basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Tudor'un Marsilya'da futbolcularla yaşadığı gerilime şaşırmadığını söyleyen Chedjou'nun açıklamaları şöyle;

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Galatasaray'daki ilk konuşmasında sorun olacağını anlamıştık.

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Guardiola yerine, oyuncularını devamlı koşturan Simeone'yi tercih ettiğini söylemişti.

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Bazı maçlarda yeterli koşmadığımızı ve bunu yapmaya devam etmemiz halinde takımdan gönderileceğimizi söyledi.

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Marsilya'da oyuncularla yaşadığı problemlere şaşırmıyorum.

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Türkiye'de küçük bir takımdan geldi ve Sneijder gibi birçok ünlü oyuncunun bulunduğu Galatasaray'da göreve başladı.

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Ancak işler ters gitti çünkü futbolcular onun istediği kadar koşmak istemedi.

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Ama o İtalyan kültürünü benimsiyordu, onun için koşmak zorundaydın.

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Tüm antrenmanlarda hatta maçtan önceki günlerde bile devamlı koştuk.

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

3-5-2 sisteminde ısrar etti ama bir türlü sisteme alışamadık.

Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Oyuncularla çatıştı ve bazı isimler başkanla görüşmek istedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?
Milan'dan flaş karar! Bakayoko Aslan oluyor
KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | KPSS Alan sınavı kaç soru, kaç dakika? - 2022 KPSS Giriş Belgesi
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan'dan flaş karar! Bakayoko Aslan oluyor Milan'dan flaş karar! Bakayoko Aslan oluyor 18:16
Şampiyonlar Ligi'ne 'yarı otomatik ofsayt sistemi'! Şampiyonlar Ligi'ne 'yarı otomatik ofsayt sistemi'! 18:07
Tuğberk Tanrıvermiş Roma'ya döndü Tuğberk Tanrıvermiş Roma'ya döndü 18:00
Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri! Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri! 17:55
"Avrupa kupalarından hemen elenmek istemiyoruz" "Avrupa kupalarından hemen elenmek istemiyoruz" 17:09
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR? İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR? 16:58
Daha Eski
F.Bahçe'den kaleye takviye! Anlaşma tamam F.Bahçe'den kaleye takviye! Anlaşma tamam 16:42
Bandırmaspor'dan forvete takviye! Bandırmaspor'dan forvete takviye! 16:40
G.Saray'da flaş gelişme! Görüşmeler resmen başladı G.Saray'da flaş gelişme! Görüşmeler resmen başladı 16:39
Mertens Cimbom'u şoke etti! Servet istiyor Mertens Cimbom'u şoke etti! Servet istiyor 16:09
Yeni transfer sahaya indi! İşte idmandan kareler Yeni transfer sahaya indi! İşte idmandan kareler 15:51
Beşiktaş'tan flaş açıklama! Karaveli'nin yeni görevi... Beşiktaş'tan flaş açıklama! Karaveli'nin yeni görevi... 15:01