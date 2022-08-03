Galatasaray'ın eski yıldızından şok Igor Tudor sözleri!

Hellas Verona'dan Marsilya'nın başına geçen Igor Tudor'un görevden alınması gündemde.
Hellas Verona'dan Marsilya'nın başına geçen Igor Tudor'un görevden alınması gündemde.
Hırvat teknik adamın Marsilya'lı oyuncularla antrenmanda problem yaşadığı ve futbolcuların konuyu başkana taşıdığı belirtiliyor.
CHEDJOU'DAN ŞOK SÖZLER!
2017 yılında Galatasaray'da Tudor ile çalışan Chedjou, Fransız basınına flaş açıklamalarda bulundu.
Tudor'un Marsilya'da futbolcularla yaşadığı gerilime şaşırmadığını söyleyen Chedjou'nun açıklamaları şöyle;
Galatasaray'daki ilk konuşmasında sorun olacağını anlamıştık.
Bazı maçlarda yeterli koşmadığımızı ve bunu yapmaya devam etmemiz halinde takımdan gönderileceğimizi söyledi.
Marsilya'da oyuncularla yaşadığı problemlere şaşırmıyorum.
Türkiye'de küçük bir takımdan geldi ve Sneijder gibi birçok ünlü oyuncunun bulunduğu Galatasaray'da göreve başladı.
Ancak işler ters gitti çünkü futbolcular onun istediği kadar koşmak istemedi.
Ama o İtalyan kültürünü benimsiyordu, onun için koşmak zorundaydın.
Tüm antrenmanlarda hatta maçtan önceki günlerde bile devamlı koştuk.
3-5-2 sisteminde ısrar etti ama bir türlü sisteme alışamadık.
Oyuncularla çatıştı ve bazı isimler başkanla görüşmek istedi.
O yüzden bugün yaşadıklarına şaşırmıyorum.
Galatasaray'dan sonra biraz sakinleşeceğini düşünmüştüm ancak hala aynı durumda olduğunu görüyorum.