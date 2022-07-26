GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Hücuma yönelik bir orta saha arayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Hücuma yönelik bir orta saha arayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Denis Suarez olmuştu.
28 yaşındaki İspanyol on numara için görüşmelerin başladığı bildirilmişti.
İSPANYOLLARDAN FLAŞ İDDİA
İspanyol basınında yer alan haberde, oyuncunun menajeri Oscar Grau'nun da Galatasaray ile temaslara başladığı belirtildi.
Suarez hakkında son kararı ise oyuncunun şu anki kulübü Celta Vigo verecek.
Haberde, sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan oyuncu için Celta Vigo'nun 4 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.
Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro piyasa değeri olan oyuncu, kulüple yaşadığı sorunlar nedeniyle takım değiştirmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla İspanya LaLiga'da 38 karşılaşmada görev aldı.
İspanyol orta saha 2021-2022 sezonunda 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Barcelona forması ile kupalar kazanan Suarez, 71 kez Katalan ekinin formasını terletti.
Denis Suarez Mancester City, Barcelona, Arsenal , Villareal, ve Celta Vigo formalarını giydi.
Suarez'in İspanyol ekibinde 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro...
DENIS SUAREZ KİMDİR?
Celta de Vigo takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Denis Suarez, 06 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.
176 cm boyunda ve 69 kilo olan Denis Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.