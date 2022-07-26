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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hedef yeni transferleri sezon öncesine yetiştirmek. Okan Buruk'un özellikle istediği orta saha transferi için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı yönetim son olarak Denis Suarez'i gündemine almıştı. İspanyol basınında yer alan haberde, yıldız futbolcu için istenen rakam açıklandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 15:55
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Hücuma yönelik bir orta saha arayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Denis Suarez olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

28 yaşındaki İspanyol on numara için görüşmelerin başladığı bildirilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

İSPANYOLLARDAN FLAŞ İDDİA

İspanyol basınında yer alan haberde, oyuncunun menajeri Oscar Grau'nun da Galatasaray ile temaslara başladığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Suarez hakkında son kararı ise oyuncunun şu anki kulübü Celta Vigo verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Haberde, sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan oyuncu için Celta Vigo'nun 4 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro piyasa değeri olan oyuncu, kulüple yaşadığı sorunlar nedeniyle takım değiştirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla İspanya LaLiga'da 38 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

İspanyol orta saha 2021-2022 sezonunda 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Barcelona forması ile kupalar kazanan Suarez, 71 kez Katalan ekinin formasını terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Denis Suarez Mancester City, Barcelona, Arsenal , Villareal, ve Celta Vigo formalarını giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Suarez'in İspanyol ekibinde 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

Orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

DENIS SUAREZ KİMDİR?

Celta de Vigo takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Denis Suarez, 06 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Denis Suarez için istenen rakam belli oldu

176 cm boyunda ve 69 kilo olan Denis Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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