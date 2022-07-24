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GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hazırlık maçı olmasına rağmen Galatasaray taraftarının yoğun ilgi gösterdiği müsabakada yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 14:15 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 14:30
GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonu için yeni sayfa açtı. Başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in geçmesinin ardından Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'u takımın başına getirdi. Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da kamp gerçekleştiren Galatasaray, Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc ve Pardubice ile hazırlık maçı yaptı. Aslan Sturm Graz'a 2-1 mağlup olurken, Mol Fehervar karşısında da sahadan mağlup ayrıldı. Sigma Olomouc maçını 2-0 kazanan Aslan, Pardubice karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı.

OKAN BURUKLI ASLAN TARAFTARININ KARŞISINA ÇIKIYOR!

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Nef Stadyumu'nda sezonun açılışını Kasımpaşa maçı ile yapacak. Sezon öncesi en kritik hazırlık maçlarından biri olan Kasımpaşa maçında yaklaşık 40 bin seyirci olması bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois ve Haris Seferovic gibi yeni transferler ve Hamza Akman, Ali Akman, Baran Aksaka, Eren Aydın gibi isimler taraftarın önünde sahada yer alabilecek.

GALATASARAY - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Kasımpaşa maçında en pahalı bilet 500, en ucuz bilet 40 lira olarak satışa çıktı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI CANLI TAKİP - TIKLA

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