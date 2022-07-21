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GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Son dakika spor haberi: Son olarak Fransız sağ bek Dubois'yı İstanbul'a getiren Galatasaray transfer harekatına son sürat devam ediyor. Ön libero bölgesinde William Carvalho'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Florian Grillitsch'in peşine düşmüştü. Bir süredir Avusturyalı futbolcuyla görüşen ve imza noktasına getiren Cimbom transferde şoku yaşadı. Yıldız ismin menajerinden gelen flaş hamle ortalığı karıştırdı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 09:20
GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Orta saha rotasyonunda değişiklik yaşamaya hazırlanan Galatasaray, transferde girişimlerini hızlandırdı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

İlk olarak Sergio Oliveira'ya imza attıran sarı-kırmızılılar, Avusturyalı oyuncu Florian Grillitsch'e kanca attı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak isteyen yönetim, görüşmelere başladı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

TRANSFERDE ORTALIK KARIŞTI!
Abdülkerim Bardakcı ve Joao Pedro transferlerinde Fenerbahçe ile yarışan Galatasaray, bu kez Florian Grillitsch için Trabzonspor ile karşı karşıya kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Sarı kırmızılıların prensipte anlaşma sağladığı Avusturyalı orta saha oyuncusu, Trabzonspor'dan gelen teklif üzerine fiyat yükseltti.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Galatasaray, bonservisi elinde olan Grillitsch'in menajeriyle yıllık 1.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında el sıkıştı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Daha sonra menajer, Trabzonspor'un da futbolcuya talip olduğunu belirterek imza parasını 2.5 milyon Euro'ya çıkardı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Galatasaray, 2 milyon Euro'ya indirilmediği takdirde transferden vazgeçecek.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

HARIT 3.5 MİLYON EUROYA İNDİ
Galatasaray yönetimi diğer taraftan Schalke 04'ten Amine Harit ve Leverkusen'den Nadiem Amiri'nin transferi için girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Schalke, sarı kırmızılıların bonservis için önerdiği 5 milyon Euro'ya sıcak bakarken, Faslı orta saha oyuncusu yüksek rakamlarda diretmeyi sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Yıllık 4.2 milyon Euro'dan pazarlığa başlayan 25 yaşındaki futbolcu daha sonra 3.5 milyon Euro'ya indi. Galatasaray Harit'e yılda en fazla 2.5 milyon Euro ödemeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

AMIRI GELMEYE HAZIR, SÖZ BURUK'TA
Transfer listesindeki diğer orta saha oyuncusu Nadiem Amiri'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen'e toplamda 5 milyon Euro'luk bir teklif paketi sundu.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Alman kulübü, geçen sezon Genoa'ya kiraladığı 25 yaşındaki Afgan asıllı oyuncu için yapılan öneriyi prensipte kabul etti.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Amiri de kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelebileceğini bildirdi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Florian Grillitsch krizi! Menajeri şoke etti

Amiri transferinde son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

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