Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Transferde taraftarların beklediği hamleleri yavaş yavaş atmaya başlayan Galatasaray 10 numara takviyesi için dört koldan saldırıyor.
Transferde taraftarların beklediği hamleleri yavaş yavaş atmaya başlayan Galatasaray 10 numara takviyesi için dört koldan saldırıyor.
Takvim'in haberine göre Schalke formasını giyen Amine Harit'te yüksek maliyet engeline takılan Sarı-Kırmızılılar'dan iki flaş hamle birden geldi.
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Yönetim uzun süredir gündemde yer alan Evander Ferreira için Midtjylland'a yeni bir teklif yaptı.