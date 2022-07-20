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Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 10 numara için listede 2 isim var. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda Harit'ten istediği sonucu alamayan yönetim Gustavo Scarpa ve Evander için temaslara başladı. İşte son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Transferde taraftarların beklediği hamleleri yavaş yavaş atmaya başlayan Galatasaray 10 numara takviyesi için dört koldan saldırıyor.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Takvim'in haberine göre Schalke formasını giyen Amine Harit'te yüksek maliyet engeline takılan Sarı-Kırmızılılar'dan iki flaş hamle birden geldi.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

CANLI OLARAK SEYREDİLDİ

Yönetim uzun süredir gündemde yer alan Evander Ferreira için Midtjylland'a yeni bir teklif yaptı.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız için Danimarka kulübüne 600 bin Euro kiralama bedeli ve bonuslarla 4.6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu önerdi.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Ayrıca iki yetkilinin dün oynanan Midtjylland-AEK Larnaca maçını canlı olarak izlediği, ardından da Evander ile görüştüğü ifade edildi.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Sarı- kırmızılılar ayrıca Brezilyalı yıldızla ilgili olumsuz yanıt gelme ihtimaline karşın Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa'yı yeniden gündemine aldı.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Yaklaşık 1 ay önce listede bulunan Brezilyalı futbolcudan yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilmişti.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

16 GOLE KATKIDA BULUNDU
Ancak alınan bilgilere göre Scarpa yeniden Galatasaray'ın sıcak gündeminde bulunuyor.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Yönetimin 31 Aralık tarihinde sözleşmesi bitecek olan Sambacı için kısa süre içinde Palmeiras'lı yetkililer ile görüşmesi bekleniyor.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Scarpa 2022 yılında 36 maçta 8 gol atıp 8 asist yaptı.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

GUSTAVO SCARPA KİMDİR?

Gustavo Henrique Furtado Scarpa, 5 Ocak 1994 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde doğmuştur.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Son 4 sezon Palmeiras'ta forma giyen başarılı oyuncu, sağ kanat ve sol kanat mevkinde yer alıyor. Scarpa futbol hayatına Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'nin alt yapısında başlamıştır.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Uzun yıllar burada oynayan futbolcu, 2014 yılında Brezilya Milli Takım alt yaş grubunda da yer aldı.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Ardından RB Bragatino ile kiralık olarak anlaşma imzaladı.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Listede 2 aday var

Brezilya'daki takımına kiralanan Scarpa geri döndükten sonra Palmeiras'a transfer olarak 2017-2018 sezonundan bu yana yeşil beyazlı ekipte forma giymektedir.

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