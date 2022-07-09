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STURM GRAZ GALATASARAY CANLI ŞİFRESİZ İZLE

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avusturya kampının ilk maçında Sturm Graz ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 12:13 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 12:16
STURM GRAZ GALATASARAY CANLI ŞİFRESİZ İZLE

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da ilk hazırlık maçı Sturm Graz ile yapılacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20:30'da Merkur Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

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