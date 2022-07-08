Galatasaray Marcao ayrılığını KAP'a bildirdi!

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Marcao'nun transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Marcao, G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

G.Saray, Brezilyalı stoperin transferinden 12 milyonu peşin, 3 milyonu da bonuslar olmak üzere toplam 15 milyon euro bonservis geliri elde edecek..

SEVILLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, resmi sitesinden transferle ilgili bir açıklama yayınladı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Marcao'nun transferi için Galatasaray ile prensip anlaşmasına varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzalancağı belirtildi.