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Pardubice - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Avusturya kampında Pardubice ile hazırlık maçı yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pardubice - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 17:00
Pardubice - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 4. hazırlık maçı olan Pardubice karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Pardubice - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Pardubice - Galatasaray mücadelesinin detayları...

PARDUBICE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pardubice - Galatasaray maçı 19 Temmuz Salı günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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