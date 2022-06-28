Anders Dreyer: Haberim var

Sağ kanat arayışlarına devam eden Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi de bonservisi Rubin Kazan'da bulunan Anders Dreyer... Galatasaray'la ilgili soruları yanıtlayan 24 yaşındaki Danimarkalı, "Tekliflerden haberim var. Ama şu an neler olacağını bilemiyorum" dedi.
Sağ kanat arayışlarına devam eden Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi de bonservisi Rubin Kazan'da bulunan Anders Dreyer... Galatasaray'la ilgili soruları yanıtlayan 24 yaşındaki Danimarkalı, "Tekliflerden haberim var. Ama şu an neler olacağını bilemiyorum" dedi.