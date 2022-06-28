Haberler Galatasaray Anders Dreyer: Haberim var

Anders Dreyer: Haberim var

Sağ kanat arayışlarına devam eden Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi de bonservisi Rubin Kazan'da bulunan Anders Dreyer... Galatasaray'la ilgili soruları yanıtlayan 24 yaşındaki Danimarkalı, "Tekliflerden haberim var. Ama şu an neler olacağını bilemiyorum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
Anders Dreyer: Haberim var
Sağ kanat arayışlarına devam eden Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi de bonservisi Rubin Kazan'da bulunan Anders Dreyer... Galatasaray'la ilgili soruları yanıtlayan 24 yaşındaki Danimarkalı, "Tekliflerden haberim var. Ama şu an neler olacağını bilemiyorum" dedi.
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