GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Inter'in yıldızları Cimbom'a...

Galatasaray'da tüm gözler 11 Haziran'da yapılacak genel kurulda...
Seçim dönemine girilmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpte tüm çalışmalar durdu.
Bu nedenle menajerler başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'e yöneldi.
Galatasaray'da tüm gözler 11 Haziran'da yapılacak genel kurulda...
Seçim dönemine girilmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpte tüm çalışmalar durdu.
Bu nedenle menajerler başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'e yöneldi.
Bunlardan birisi de devre arasında Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar'ın menajeri...
Menajer Felicevich, iki başkan adayı Hamamcıoğlu ve Özbek'in futbol yapılanmasının başındaki isimlere ulaştı.
İki tarafa da "Pulgar'la ilgili fikriniz nedir? Yeniden kiralamayı düşünür müsünüz?" diye sordu.
Pulgar'ın Galatasaray'da bekleneni verememesi nedeniyle konuyla ilgili herhangi bir cevap alamadı.
Ancak menajer Felicevic ısrarcı davrandı. Sürpriz bir hamle daha yaptı.
İki başkan adayına da elindeki Alexis Sanchez ile Arturo Vidal'ın İnter'den ayrılacağı bilgisini verdi. İlgilenip ilgilenmediklerini sordu.
Hamamcıoğlu cephesi, Erick Pulgar dahil 3 Şilili oyuncu için olumsuz dönüş yaptı.
Özbek cephesinden ise 11 Haziran'daki seçim işaret edilerek, "15 Haziran'da bu konuyu yeniden konuşuruz" mesajı verdi.
Alexis Sanchez'in İnter'le bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 27 maçta görev yaptı. 5 gol atıp, 3 asist yaptı.
Gelecek sezon İnter'de düşünülmeyen 33 yaşındaki golcü oyuncu, kendine yeni bir takım arıyor.
Yine İnter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Arturo Vidal, İtalyan ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Bu sezon 28 maça çıkan, 1 gol, 1 asist üreten 35 yaşındaki orta saha, maaşında indirim yapmaya da hazır.