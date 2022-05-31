Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Inter'in yıldızları Cimbom'a...

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Inter'in yıldızları Cimbom'a...

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, transferle ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na yakın isimlere ulaşan Erick Pulgar'ın menajeri Felicevich, Inter'den ayrılma kararı alan iki yıldız oyuncuyu Galatasaray'a önerdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Galatasaray'da tüm gözler 11 Haziran'da yapılacak genel kurulda...

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Seçim dönemine girilmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpte tüm çalışmalar durdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Bu nedenle menajerler başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'e yöneldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Bunlardan birisi de devre arasında Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar'ın menajeri...

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Menajer Felicevich, iki başkan adayı Hamamcıoğlu ve Özbek'in futbol yapılanmasının başındaki isimlere ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

İki tarafa da "Pulgar'la ilgili fikriniz nedir? Yeniden kiralamayı düşünür müsünüz?" diye sordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Pulgar'ın Galatasaray'da bekleneni verememesi nedeniyle konuyla ilgili herhangi bir cevap alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Ancak menajer Felicevic ısrarcı davrandı. Sürpriz bir hamle daha yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

İki başkan adayına da elindeki Alexis Sanchez ile Arturo Vidal'ın İnter'den ayrılacağı bilgisini verdi. İlgilenip ilgilenmediklerini sordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Hamamcıoğlu cephesi, Erick Pulgar dahil 3 Şilili oyuncu için olumsuz dönüş yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Özbek cephesinden ise 11 Haziran'daki seçim işaret edilerek, "15 Haziran'da bu konuyu yeniden konuşuruz" mesajı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Alexis Sanchez'in İnter'le bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Bu sezon 27 maçta görev yaptı. 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Gelecek sezon İnter'de düşünülmeyen 33 yaşındaki golcü oyuncu, kendine yeni bir takım arıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Yine İnter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Arturo Vidal, İtalyan ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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