GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Hangi başkan hangi teknik direktör gelirse gelsin Galatasaray'ın çözmesi gereken bir problem var.
Aslan'ın bir numaralı sorunu ön libero...
11 Haziran'dan sonra birçok konu adım adım belli olacak.
Hangi başkan hangi teknik direktör gelirse gelsin Galatasaray'ın çözmesi gereken bir problem var.
Aslan'ın bir numaralı sorunu ön libero...
11 Haziran'dan sonra birçok konu adım adım belli olacak.
Ancak liglerin bitmesiyle tüm takımlar transfer çalışmalarına başladı.
Başkan Burak Elmas'ın Galatasaray'ın rakiplerinden geri kalmaması için scout ekibine her türlü hazırlığın yapılması için talimat verdiği ortaya çıktı.
Scout ekibi, oyuncularla ön görüşmeler yaptı.
Seçilecek yönetime bu görüşmeleri rapor olarak da sunulacak.
Kulübün içinde bulunduğu mali koşullar da göz önünde bulundurularak bonservisi elinde olan futbolcular araştırılıyor.
TECBRÜBE KONUŞACAK
Bu sezon özellikle orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da ön libero transferine öncelik verilecek.
Bonservisi elinde olan ve Temmuz başı itibariyle boşa çıkacak oyuncuları araştıran scout ekibinin, dört isim belirlediği öğrenildi.
Damac'tan ayrılan ve bonservisi Ocak'tan beri elinden olan Filipe Augusto.
Hoffenheim'la sözleşmesi biten Florian Grillitsch.
ManU'dan ayrılan Nemanja Matic.
Eski dost Jean Michael Seri öne çıkan isimler.
Tecrübesiyle öne çıkan bu dört isimden hangisi gelirse gelsin Galatasaray'ın orta sahadaki sıkıntısına çare olması bekleniyor