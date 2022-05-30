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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da başkan adayları transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İki aday da yeni sezonda güçlü bir Galatasaray yaratmak için yoğun mesai harcıyor. Cimbom'da gözler orta saha bölgesine çevrildi. Özellikle ön libero bölgesine ciddi bir takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin, listesinde 4 futbolcunun olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Hangi başkan hangi teknik direktör gelirse gelsin Galatasaray'ın çözmesi gereken bir problem var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Aslan'ın bir numaralı sorunu ön libero...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

11 Haziran'dan sonra birçok konu adım adım belli olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Ancak liglerin bitmesiyle tüm takımlar transfer çalışmalarına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Başkan Burak Elmas'ın Galatasaray'ın rakiplerinden geri kalmaması için scout ekibine her türlü hazırlığın yapılması için talimat verdiği ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Scout ekibi, oyuncularla ön görüşmeler yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Seçilecek yönetime bu görüşmeleri rapor olarak da sunulacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Kulübün içinde bulunduğu mali koşullar da göz önünde bulundurularak bonservisi elinde olan futbolcular araştırılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

TECBRÜBE KONUŞACAK

Bu sezon özellikle orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da ön libero transferine öncelik verilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Bonservisi elinde olan ve Temmuz başı itibariyle boşa çıkacak oyuncuları araştıran scout ekibinin, dört isim belirlediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Damac'tan ayrılan ve bonservisi Ocak'tan beri elinden olan Filipe Augusto.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya 4 aday!

Hoffenheim'la sözleşmesi biten Florian Grillitsch.

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