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Metehan Baltacı Galatasaray'a dönüyor!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kiralık verilen oyuncuların son durumu yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılılar, sezonu İskenderunspor'da geçiren genç oyuncu Metehan Baltacı'yı yeni sezonda A Takım'a monte edecek. Peki gelecek sezon Galatasaray'ın kadrosunda bulunacak olan Metehan Baltacı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 10:50
Metehan Baltacı Galatasaray'a dönüyor!

Semih Kaya ile yollarını ayıran Galatasaray'ın yeni yedek stoperi Metehan olacak.

Sabah'ın haberine göre; Kiralık gittiği İskenderun'un 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Metehan Baltacı yeni sezonda Galatasaray A Takım kadrosunda yer alacak.

1.89 boyuyla hava toplarında etkili 19 yaşındaki savunmacıya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

METEHAN BALTACI KİMDİR?
Galatasaray A Takımı'nda yer alacak Metehan Baltacı son zamanlarda arama motorlarında aratılıyor. Peki sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Metehan Baltacı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Metehan Baltacı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

👉Metehan Baltacı 3 Kasım 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu. Stoper mevkisinde forma giyen 1.89 boyundaki futbolcu kiralık olarak İskenderunspor'da forma giyiyor.

Kulüp kariyerinde 72 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol kaydetti.

Metehan Baltacı, Türkiye U18 Milli Takımı'nda 7 maçta görev yaptı.

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