GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu prensip anlaşmasına vardı! Rudi Garcia...

Hamamcıoğlu, kongreden başkan olarak çıkarsa Garcia iki yıllığına Galatasaray'ın başına geçecek. Ayrıca Garcia'nın yardımcılarından birisinin de Tuğberk Tanrıvermiş olacağı öğrenildi.

Bu arada Ergün'ün Lille'in orta saha oyuncusu Xeka ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Portekizli, yeni gelecek hocaya sunulacak ve onay gelirse transfer resmiyete dökülecek.