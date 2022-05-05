GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu prensip anlaşmasına vardı! Rudi Garcia...

Galatasaray'da seçim tarihi bir kez daha değişti. Fırat Develioğlu'nun 30 Nisan'daki kongreye tedbir konulmasının ardından yönetim kurulu yeni bir tarih belirledi. Sarı-kırmızılılar yeni bir terslik olmaması halinde 11 Haziran'da sandık başına gidecek.
Adaylar daha fazla zaman kaybetmek istemezken Metin Öztürk, Okan Buruk'la el sıkıştı. Yabancı teknik adamla çalışmak istediğini açıklayan Eşref Hamamcıoğlu da boş durmadı. Listesinde yer alan Daniel Farke için yapılan "Tecrübesiz" eleştirileri sonrası Rudi Garcia'yı birinci tercihi yaptı.
YARDIMCISI TANRIVERMİŞ
Bunun üzerine sportif direktörlük görevine getirmeyi planladığı Cenk Ergün'ün Fransız hocayla temasa geçtiği ve prensipte anlaştığı ifade edildi.