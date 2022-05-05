Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu prensip anlaşmasına vardı! Rudi Garcia...

GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu prensip anlaşmasına vardı! Rudi Garcia...

Spor haberi... Seçim tarihinin ileriye atılmasıyla daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Eşref Hamamcıoğlu, başarılı teknik Rudi Garcia ile el sıkıştı. Seçimden galip çıkmaları halinde imzalar resmiyete dökülecek. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu prensip anlaşmasına vardı! Rudi Garcia...

Galatasaray'da seçim tarihi bir kez daha değişti. Fırat Develioğlu'nun 30 Nisan'daki kongreye tedbir konulmasının ardından yönetim kurulu yeni bir tarih belirledi. Sarı-kırmızılılar yeni bir terslik olmaması halinde 11 Haziran'da sandık başına gidecek.

GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu prensip anlaşmasına vardı! Rudi Garcia...

Adaylar daha fazla zaman kaybetmek istemezken Metin Öztürk, Okan Buruk'la el sıkıştı. Yabancı teknik adamla çalışmak istediğini açıklayan Eşref Hamamcıoğlu da boş durmadı. Listesinde yer alan Daniel Farke için yapılan "Tecrübesiz" eleştirileri sonrası Rudi Garcia'yı birinci tercihi yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu prensip anlaşmasına vardı! Rudi Garcia...

YARDIMCISI TANRIVERMİŞ
Bunun üzerine sportif direktörlük görevine getirmeyi planladığı Cenk Ergün'ün Fransız hocayla temasa geçtiği ve prensipte anlaştığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu prensip anlaşmasına vardı! Rudi Garcia...

Hamamcıoğlu, kongreden başkan olarak çıkarsa Garcia iki yıllığına Galatasaray'ın başına geçecek. Ayrıca Garcia'nın yardımcılarından birisinin de Tuğberk Tanrıvermiş olacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu prensip anlaşmasına vardı! Rudi Garcia...

Bu arada Ergün'ün Lille'in orta saha oyuncusu Xeka ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Portekizli, yeni gelecek hocaya sunulacak ve onay gelirse transfer resmiyete dökülecek.

GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu prensip anlaşmasına vardı! Rudi Garcia...

LILLE'İ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
Teknik direktör Rudi Garcia, St Etienne, Dijon, Lille, Marsilya ve Lyon'da görev yaptı. 24 Mayıs'ta Lyon'dan ayrılan 58 yaşındaki teknik adam, Fransız ekibinde 1.88 puan ortalaması tutturdu. Garcia'nın kariyerinde iki kupası bulunuyor. Lille ile 2010-11'de şampiyonluk ve kupa zaferi yaşadı.

DİĞER
59'luk taş bebek Seda Sayan genç eşi Çağlar Ökten ile Paris sokaklarında! El ele düşman çatlattılar!
76'lık Süperstar Ajda Pekkan Photoshop dozunu fazla kaçırınca fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!
Fırtına'nın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Beşiktaş'tan Muleka hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Öztürk - Nazifoğlu ayrılığının perde arkası!
Torrent'ten veda konuşması! "Yeni sezonda yokum..."
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (4 Mayıs)
NASA radyasyonu kadın mankenlerle ölçecek!
İSG SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULA | İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 00:47
F.Bahçe'den flaş transfer atağı! Yeni sezon hamlesi... F.Bahçe'den flaş transfer atağı! Yeni sezon hamlesi... 00:47
Real bunu hep yapıyor! Finalin adı belli oldu Real bunu hep yapıyor! Finalin adı belli oldu 00:46
İşte Öztürk - Nazifoğlu ayrılığının perde arkası! İşte Öztürk - Nazifoğlu ayrılığının perde arkası! 00:46
Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya para cezası! Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya para cezası! 00:46
Torrent'ten veda konuşması! "Yeni sezonda yokum..." Torrent'ten veda konuşması! "Yeni sezonda yokum..." 00:45
Daha Eski
Kartal'dan derbi açıklaması! "Beşiktaş maçında..." Kartal'dan derbi açıklaması! "Beşiktaş maçında..." 00:45
Kimse beklemiyordu! Terim geri mi dönüyor? Kimse beklemiyordu! Terim geri mi dönüyor? 00:45
Serdar Dursun'dan Beşiktaş sözleri! Serdar Dursun'dan Beşiktaş sözleri! 00:44
Derbi öncesi Beşiktaş'a şok! Yıldız isim oynayamayacak! Derbi öncesi Beşiktaş'a şok! Yıldız isim oynayamayacak! 00:41
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 00:40
Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! 00:40