Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray transferde işi sıkı tutacak! Denayer, Seri ve Elneny...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray transferde işi sıkı tutacak! Denayer, Seri ve Elneny...

Spor haberi... Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken transfer için erkenden kolları sıvayan Galatasaray, birçok isimle temaslarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-Kırmızılı kurmaylar listesini oluştururken, sezon sonunda boşa çıkacak isimlerden Denayer, Seri ve Elneny için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray transferde işi sıkı tutacak! Denayer, Seri ve Elneny...

Galatasaray'da başkan adayları bir taraftan seçim hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezon planlamasına başladı. Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol takımının başına geçireceği Cenk Ergün, sezon sonu boşa çıkacak isimlerle iletişime geçti. Bonservisi elinde olan isimleri kaçırmak istemeyen Hamamcıoğlu yönetimi, göreve gelir gelmez imzaları attırmayı amaçlıyor. Cenk Ergün'ün de bu nedenle Denayer ve Jean-Michael Seri ile görüştüğü öğrenildi. İki isimden olumlu sinyal alan Ergün'ün, Arsenal'den haziran ayında ayrılacak olmasını fırsat bilip Mısırlı orta sahayla masaya oturacağı da kaydedildi.

ADAYLARI FARKE VE RANIERI
Cenk Ergün'ün yabancı ve kalifiye bir teknik adamla çalışmak istediği de öğrenildi. Listede İtalyan efsanesi Claudio Ranieri ile Alman hoca Daniel Farke bulunuyor. 70 yaşındaki Ranieri en son Watford'u, 45 yaşındaki Farke ise Krasnodar'ı çalıştırdı. İki teknik direktör da şu anda boşta bulunuyor.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı! Fatih Terim kararı…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışmaları mayıs ayında bitireceğiz
Şampiyonluk böyle kutlanacak! Eşi benzeri yok
Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Ismael de çare olmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hamamcıoğlu'dan flaş açıklamalar! "Fatih Terim ile..."
Falcao için flaş karar! Rayo Vallecano...
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 26 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Maske yasağı kalktı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:03
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:02
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Gol düellosu City’nin Gol düellosu City’nin 00:37
AVANTAJ EFES’IN AVANTAJ EFES’IN 00:36
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:31
Djokovic'e Wimbledon müjdesi! Djokovic'e Wimbledon müjdesi! 00:29
Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı 00:29
Beşiktaş'a PFDK şoku! Beşiktaş'a PFDK şoku! 00:29
F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu 00:29
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... 00:29