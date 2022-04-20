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GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun adayı Daniel Farke mi? İşte o iddia

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu'nun, Domenec Torrent'le yola devam etmeyeceğini açıklamasının ardından gözler hoca adaylarına çevrildi. Hamamcıoğlu'nun aklındaki ismin Daniel Farke olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 10:12
GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun adayı Daniel Farke mi? İşte o iddia

Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu'nun hedefindeki hoca adayı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun adayı Daniel Farke mi? İşte o iddia

Sarı-kırmızılı kulüpte seçim konusunda büyük bir kaos yaşansa da başkan adaylarının çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun adayı Daniel Farke mi? İşte o iddia

Adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu şu anda başkanlığa daha yakın isim olarak gösteriliyor.

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