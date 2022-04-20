GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun adayı Daniel Farke mi? İşte o iddia

Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu'nun hedefindeki hoca adayı ortaya çıktı.
Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu'nun hedefindeki hoca adayı ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpte seçim konusunda büyük bir kaos yaşansa da başkan adaylarının çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor.
Adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu şu anda başkanlığa daha yakın isim olarak gösteriliyor.
Takvim'de yer alan habere göre seçilmesi durumunda Domenec Torrent'le yolları ayıracak olan Hamamcıoğlu'nun ilk adayının Daniel Farke olduğu öğrenildi.
Alman teknik adam bir dönem Beşiktaş'ın da gündemindeydi...