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Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Sezon başında Fatih Terim'in transferini ısrarla istediği isim olan Morutan, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Sezon sonu için teklifler aldığı söylenen Morutan'ın ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyordu. Genç oyuncunun menajeri Becali, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 13:43
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Sezon başında Fatih Terim'in transferini ısrarla istediği isim olan Morutan, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Bonservisine bonuslar hariç 3.5 milyon Euro ödenen Rumen oyuncu için, 10 milyon Euro civarında teklifler geldiği konuşuluyordu.

Morutan'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyordu. Genç oyuncunun menajeri Becali, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"KARAR VERECEK KİMSE YOK"

"Galatasaray'da şu an hiçbir şey belli değil. Onu her gün transfer ediyorlar. İngilizce bilmemesi büyük bir sorun değil. Fatih Terim onu çok istediği için getirdi. Ama Galatasaray'ın şu an başkanı yok. Hoca kalır mı? Belli değil. Galatasaray'da Morutan'ın geleceğine karar verecek kimse yok.

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